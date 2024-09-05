26 пострадавших в больницах, 10 – в тяжелом состоянии: что известно о состоянии пострадавших во Львове

В результате ракетного удара по Львову 4 сентября сейчас в больницах города находится 26 пациентов. 10 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Надо ли еще сдавать кровь для пострадавших во Львове: Садовый обратился к горожанам

10 пациентов – в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 5 сентября 7 пациентов получают терапию в больнице святого Пантелеймона, 11 – в больнице святого Луки и 8 – в больнице святого Николая.

"10 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии", – сообщил заведующий отделением неотложной помощи больницы Святого Пантелеймона Сергей Ищук.

В частности, в больнице Святого Пантелеймона – 4, в больнице Святого Луки – 3, а в детской больнице Святого Николая – 3 детей.

Важно, что! Всего за сутки в медучреждения Первого медобъединения привезли 54 пациентов. 28 из них вернулись домой после того, как получили необходимую медицинскую помощь.

"Самая тяжелая" – 22-летняя пациентка

Сергей Ищук сообщил и о состоянии одной из самых тяжелых пострадавших после обстрела 22-летней девушки, у которой во время оказания неотложной медицинской помощи обнаружили осколок возле сердца.

"Девушка находится в больнице Святого Пантелеймона, где во время оперативного вмешательства нашим хирургам с большими усилиями удалось удалить этот обломок. Пациентка в стабильном состоянии сейчас находится в отделении интенсивной терапии кардиохирургического профиля. Состояние средней тяжести", – сказал Ищук.

Состояние всех пострадавших стабилизировали

Врач отметил, что все пациенты стабилизированы и угрозы их жизни нет.

Большинство пациентов, пострадавших от ракетного удара России, имели травмы грудной клетки и брюшной полости. Также многие люди получили осколочные ранения головы, шеи и конечностей, отметили медики.

Коротко об ударе по Львову

В результате российского обстрела Львова 4 сентября погибли 7 человек, среди которых 7-летний ребенок.

Всего, по данным ГСЧС, пострадали 53 человека, а мэр города сообщал о 64 человек, обратившихся в больницы.