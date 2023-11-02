Не только война убивает: что нужно знать о раке поджелудочной железы

К сожалению, сегодня не только война убивает украинцев. По данным Национального канцера реестра ежегодно в Украине диагностируют примерно 4500 новых случаев рака поджелудочной железы.

70% заболевших умирают уже на первом году после установления диагноза, ведь в половине случаев болезнь выявляют на поздних стадиях. Смертность среди мужчин и женщин почти одинакова: 6% женщин и 5,5% среди мужчин. Средний шанс у пациента прожить год после установления диагноза составляет 25%, а 5 лет – всего 6%.

Также на тему Как часто нужно делать УЗИ щитовидки

Причины высокой смертности украинцев от рака поджелудочной

из-за войны на 2024 год прогнозы также неутешительны, а причинами является несвоевременное обследование населения, недоступность медпомощи или невозможность соблюдать здоровый образ жизни и избегание стрессов.



Рак щитовидной железы в Украине / фото ОНКОсознание

Еще одной причиной и проблемой является неосведомленность, неосведомленность и несознательность украинцев в вопросах своевременного выявления и лечения рака. Ежедневно пациенты и их родственники сталкиваются с отсутствием профессиональной информации о заболеваниях раком, а по интернету распространяется множество некорректных данных и откровенных мифов. А актуальная информация о современных и эффективных методах лечения не всегда доступна.

Факторы рынка рака поджелудочной

По словам генерального директора ГНП "Национальный институт рака" Елены Ефименко, наибольшими факторами риска онкологи считают курение, избыточный вес, возраст 65+, наследственность, наличие наследственных синдромов (например Синдром Линча, или семейный полипоз), болезнь хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, а также употребление алкоголя может привести к панкреатиту и таким образом создает дополнительную опасность.

Симптомы рака поджелудочной

Наиболее распространенными признаками поражения поджелудочной железы являются повышенный уровень билирубина (желтуха), отсутствие аппетита и неконтролируемая потеря веса. Пациенты также жалуются на боль в брюшной полости, которая распространяется на спину и значительно усиливается с течением времени.

– добавляет Андрей Лукашенко, председатель ОО "Украинский союз онкохирургов".

Для решения проблем качественного и профессионального информирования украинцев врачи разработали и презентуют цикл из 7 видеопрограмм о раке поджелудочной железы в рамках информационного видеопроекта "ОНКОсознание".