У нас не так много психбольниц, – Холоденко объяснила, почему важно радоваться во время войны

Несмотря на войну и все горе вследствие нее, важно сохранить способность радоваться жизни. Без этого может развиться клиническая депрессия, к симптомам которой относится потеря трудоспособности.

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сказала 24 Каналу, что осуждение радости в обществе является формой насилия.

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"Если человек живет без радости, он проваливается в депрессию. У нас нет столько психических клиник. Радость – это потребность человека", – подчеркнула Холоденко.

– психическое заболевание, характеризующееся постоянным подавленным состоянием, утратой интереса к любой деятельности и неспособностью заниматься повседневными делами в течение не менее двух недель.

Психолог вспомнила труды Виктора Франкла – психиатра, психотерапевта и философа еврейского происхождения, прошедшего немецкий концлагерь. По его словам, все очень ждали освобождения, но когда наконец это произошло, никто не мог радоваться, поэтому нужно было снова научиться это делать.

Развиваться, несмотря ни на что

"Нам нужно держаться за смысл жизни и все, что его может усилить. Вспоминать все свои довоенные мечты и желания, учить какой-то иностранный язык, играть на пианино – что угодно", – отметила Холоденко.

По ее словам, когда психика получает задачи для развития, она начинает видеть будущее. Мы должны его видеть, а также не стесняться хотеть лучшей жизни. Ведь именно ради этого и воюем сейчас.

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