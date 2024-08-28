Существует диета, которая снижает стресс: как питаться, чтобы избежать психических нарушений

Ученые говорят, что нашли рацион, который может помочь снизить уровень стресса. Он на самом деле является достаточно доступным и полезным для общего здоровья.

В отличие от западного типа питания, который наоборот ассоциируется с повышенным стрессом, из-за фастфуда, жирной пищи и быстрых углеводов, средиземноморская диета, богата растительными продуктами и полезными жирами. Исследования подтвердили, что средиземноморская диета вероятно, снижает стресс и улучшает психическое здоровье.

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Средиземноморская диета и стресс

Соблюдение средиземноморской диеты вместо типичного западного рациона может способствовать ощущению меньшего стресса, – резюмировали ученые из Университета Бингемтона и Университета штата Нью-Йорк.

Результаты подтвердили: соблюдение средиземноморской диеты может уменьшить восприятие стресса, помогая людям чувствовать себя менее напряженными.

Стресс является фактором, который способствует развитию психических расстройств, и наши исследования, как и другие, показали, что средиземноморская диета способствует снижению таких расстройств,

– отметила Лина Бегдаче – доцент кафедры исследований здоровья и благополучия.

Детали исследования и важные выводы

Хотя о пользе средиземноморской диеты для психического и физического здоровья известно много, влияние этого типа питания на восприятие стресса изучено мало.

В ходе нового исследования ученые провели опрос среди более чем 1500 людей, изучая их пищевые привычки и уровень воспринимаемого стресса. Результаты показали, что компоненты средиземноморской диеты связаны с более низким уровнем стресса и психических расстройств, в то время как западная диета имела противоположный эффект.