Какие люди более склонны к курению: психологический портрет курильщика

Изучение большой группы курильщиков выявило характерные черты личности, присущие таким людям. Углубленное понимание психологического профиля людей, склонных к курению, может способствовать профилактике и борьбе с табачной зависимостью.

Медицинское сообщество признает табачную зависимость одной из главных угроз общественному здоровью. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, табак ежегодно становится причиной смерти более 8 миллионов людей, включая 1,3 миллиона людей с пассивным курением.

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Новое исследование курильщиков

Понимание личностных и психологических факторов, способствующих формированию табачной зависимости, имеет ключевое значение для создания эффективных стратегий борьбы с курением.

Анализ охватил 9918 участников, которые прошли оценку личностных качеств по пяти факторной модели (Big Five) и указали на наличие или отсутствие табачной зависимости. В результате выборка состояла из 5480 некурящих и 4438 курящих, при этом учитывалась форма потребления табака.

Психологический портрет курильщиков

Рассмотрев данные, специалисты обнаружили, что курение коррелировало с более низкими баллами в пунктах тестов, характеризующих добросовестность (или сознательность) и дружелюбие (уступчивость, способность прийти к согласию). Также курильщикам оказалась свойственна более выраженная экстравертированность по сравнению с некурящими.

Уменьшенная уступчивость может указывать на склонность к противостоянию и бунтарству, что помогает понять, почему курильщики продолжают свою привычку, несмотря на общественное неодобрение.

Высокие показатели экстраверсии, вероятно, связаны с социальными аспектами курения, что может быть поводом для общения. Курильщики сигар часто демонстрируют меньший невротизм и большую открытость к новым впечатлениям, чем любители сигарет и некурящие.

Авторы работы предлагают дальнейшее изучение выявленных тенденций среди младших возрастных групп, что может способствовать разработке целевых профилактических методик, учитывающих личностные особенности. Также целесообразно включить в исследование современные способы потребления табака, такие как электронные сигареты, которые не рассматривались в этом исследовании.