Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за роста количества жалоб

Министерство здравоохранения начинает проверку всех военно-врачебных комиссий в Киеве.

Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня, 4 марта. Это связано с увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время.

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Начинаем проверку ВВК в городе Киеве. Подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки. Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время,

– отметил Ляшко.

"Элементарное неуважение к людям"

Ляшко объяснил, что большинство из этих жалоб касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить.

"Это и несоблюдение электронной очереди, и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и неоптимизированные маршруты. С этих пунктов и начинается проверка. "Это элементарное уважение к людям", – подчеркнул он.

Министр также напомнил, что для ускорения прохождения военно-врачебной комиссии Минздрав разрешил военнообязанным проходить медосмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Коррупционная составляющая

Кроме того, без внимания министерства не остаются и другие вещи. Как уточнил Ляшко, в центре проверок – коррупционная составляющая, вроде вымогательства взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медосмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

Согласно приказу, рабочая группа должна обеспечить проверку организации медосмотров и деятельности внештатных ВВК при центрах комплектования в Киеве до 11 марта.

Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должен прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем! Прошу всех также со своей стороны быть активными и сообщать о нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь, – обратился министр к украинцам.

Сообщать информацию, которая касается ВЛК в гражданских медучреждениях, можно по номеру: 0 800 60 20 19.

Ранее стало известно, что работники полиции проверяют справки военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, уже около 1200 таких документов отменены.