Как проверить состояние вашей щитовидной железы

Для анализа функции щитовидной железы и диагностики связанных с ней заболеваний, а также контроля за лечением используется специальный набор тестов, которые оценивают уровень гормонов в крови. Они отвечают за регулирование обмена веществ в организме, то есть то, как организм употребляет энергию.

Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона: Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин). Повышенный уровень этих гормонов в крови указывает на гипертиреоз, а пониженный – на гипотиреоз.

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Какие анализы сдавать

Обычно в анализы включают:

Свободный Т4 – помогает выявить как гипертиреоз, так и гипотиреоз.

Свободный или общий Т3 используется только для диагностики гипертиреоза.

Тиреотропный гормон (ТТГ) – используется для выявления и гипертиреоза и гипотиреоза.

ТТГ – это гормон, вырабатываемый гипофизом в мозге. ТТГ регулирует уровень гормонов щитовидки. Когда щитовидная железа производит недостаточно Т3 и Т4, уровень ТТГ в крови увеличивается, чтобы ускорить работу железы. В случае выработки железой слишком много гормонов уровень ТТГ в крови снижается.

Какие симптомы свидетельствуют, что нужно проверить щитовидную железу

Ваш врач назначит эти анализы, если у вас есть симптомы:

Гипертиреоз: потеря веса, частые сердцебиения, нервозность, тревога, тремор рук, воспаление и раздражение глаз, нарушение сна.

Или гипотиреоз: увеличение веса, сухость кожи, постоянные запоры, усталость, выпадение волос, низкая толерантность к холоду.

Анализы могут помочь выявить проблемы со щитовидной железой, но не всегда разрешают установить причину этих проблем. Ваш врач может назначить дополнительные исследования, чтобы установить точный диагноз.

Наиболее распространенной причиной гипертиреоза является болезнь Грейвса, а гипотиреоза – болезнь Хашимото (тиреоидит Хашимото). Эти заболевания возникают, когда нарушается работа иммунной системы, и она начинает атаковать здоровые клетки щитовидной железы.