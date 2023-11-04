Як перевірити стан вашої щитоподібної залози

Для аналізу функції щитовидної залози та діагностики пов'язаних із нею захворювань, а також для контролю за лікуванням використовується спеціальний набір тестів, які оцінюють рівень гормонів в крові. Вони відповідають за регулювання обміну речовин в організмі, тобто те, як організм використовує енергію.

Щитовидна залоза виробляє два основних гормони: Т4 (тироксин) і Т3 (трийодтиронін). Підвищений рівень цих гормонів у крові вказує на гіпертиреоз, а понижений – на гіпотиреоз.

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Які аналізи здавати

Зазвичай до аналізів включають:

Вільний Т4 – допомагає виявити як гіпертиреоз, так і гіпотиреоз.

Вільний або загальний Т3 – використовується лише для діагностики гіпертиреозу.

Тиреотропний гормон (ТТГ) – використовується для виявлення і гіпертиреозу, і гіпотиреозу.

ТТГ – це гормон, який виробляється гіпофізом у мозку. ТТГ регулює рівень гормонів щитовидної залози. Коли щитовидна залоза виробляє недостатньо Т3 і Т4, рівень ТТГ у крові збільшується, щоб прискорити роботу залози. У разі вироблення залозою занадто багато гормонів, рівень ТТГ у крові знижується.

Які симптоми свідчать, що треба перевірити щитоподібну залозу

Ваш лікар призначить ці аналізи, якщо ви маєте симптоми:

Гіпертиреозу: втрата ваги, часті серцебиття, нервозність, тривога, тремор рук, запалення та подразнення очей, порушення сну.

Або гіпотиреозу: збільшення ваги, сухість шкіри, постійні закрепи, втома, випадіння волосся, низька толерантність до холоду.

Аналізи можуть допомогти виявити проблеми зі щитовидною залозою, але не завжди дозволяють встановити причину цих проблем. Ваш лікар може призначити додаткові дослідження, щоб поставити точний діагноз.

Найпоширенішою причиною гіпертиреозу є хвороба Грейвса, а гіпотиреозу – хвороба Хашимото (тиреоїдит Хашимото). Ці захворювання виникають, коли порушується робота імунної системи, і вона починає атакувати здорові клітини щитовидної залози.