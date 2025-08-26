В США медики осуществили прорывной эксперимент: впервые человеку пересадили легкое, полученное от генетически модифицированной свиньи. Реципиентом стал 39-летний мужчина с установленной смертью мозга. Новаторское свиное легкое проработало в его теле девять дней, что уже является значительным достижением для современной медицины.

Результаты этого эксперимента недавно были опубликованы в авторитетном издании Nature Medicine, пишет 24 Канал. Как передает CNN, пациент получал специальные препараты для минимизации вероятности инфекций и иммунного отторжения органа.

Трансплантация легких от свиньи

Для трансплантации использовали легкое свиньи, в которое предварительно внесли шесть генетических изменений. Донорское животное изначально выращивали в максимально стерильных условиях.

Первые дни после операции легкое работало стабильно, не сталкиваясь с острой реакцией отторжения. Однако впоследствии появились осложнения – в организме накапливалась жидкость и развился отек. Врачи подозревают, что причиной стала нарушенная циркуляция крови. Ведь легкие выполняют не только дыхательную функцию, но и участвуют в кроветворении и регулировании движения жидкостей.

Несмотря на то, что на третий – четвертый день ученые зафиксировали частичное восстановление функций пересаженного органа, организм начал отторгать легкое. После этого, согласно пожеланию семьи пациента, эксперимент был прекращен.

Сложности трансплантации

Авторы исследования отмечают: хотя сам факт трансплантации легкого от свиньи человеческому существу уже открывает новые перспективы, сложностей впереди еще множество. Основными преградами являются иммунологическое отторжение и риск инфекций, которые на сегодня не позволяют говорить о безопасности процедуры в клинической практике. Понадобится еще немало исследований перед тем, как переходить к полноценным испытаниям на людях.

Специалисты отмечают, что легкие – один из самых сложных органов для трансплантации по различным биологическим причинам. Кроме дыхательных функций, этот орган отвечает за очищение крови, регуляцию температуры тела, выработку тромбоцитов, баланс pH и гормональный обмен. Легкие еще и непосредственно контактируют с внешней средой, поэтому вероятность инфицирования гораздо выше, чем у сердца или почек.

Исследователи рассматривают также альтернативный подход: использование свиных легких как биологического "каркаса", на который можно будет "населить" человеческие стволовые клетки. В результате такой орган будет иметь человеческие клетки, но останется свиной структуры – это может стать следующим этапом в развитии трансплантологии.

Какие уже есть достижения

Первые клинические случаи также уже показали, что свиные почки и сердца могут работать в организме человека от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда обеспечивая клинически значимую поддержку. В то же время остаются критические вызовы: отсроченное отторжение, тромбоз и коагулопатии, инфекционные риски и токсичность интенсивной иммуносупрессии.

На сегодня это все еще экспериментальная терапия на грани исследований и ранних испытаний, многолетней стабильности пока не достигнуто, но прогресс свидетельствует о реальном потенциале метода.