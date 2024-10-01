Что есть на завтрак, чтобы выглядеть лучше

Новое исследование показало, что то, что вы едите на завтрак, может определять, насколько вы привлекательны для окружающих. Количество потребляемых углеводов оказалось статистически связано с тем, насколько человек привлекает противоположный пол.

В исследовании приняли участие более 100 взрослых людей. Одной группе ученые давали завтрак с высоким гликемическим индексом, а второй – с низким. Результаты опубликовали в научном журнале Plos One.

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Результаты исследования

Исследователи из Франции отобрали 52 мужчин и 52 женщины в возрасте от 20 до 30 лет и случайным образом распределили их по группам, которым предложили завтрак в 500 калорий, богатый на рафинированные или нерафинированные углеводы.

Завтрак с рафинированными углеводами включал французский багет из муки промышленного помола, джем, яблочный или апельсиновый сок, а также чай или кофе с сахаром.

Еда с нерафинированными углеводами включала цельнозерновой хлеб с маслом и сыром, апельсин или яблоко, а также чай или кофе без сахара.

Рафинированные углеводы – это Это продукты, обработанные способами, которые обычно лишают их значительной части пищевой ценности. К ним относятся белая мука и столовый сахар. Такие продукты имеют высокий гликемический индекс. В этом списке: белый хлеб, рогалики, кексы, пирожные, печенье, торты, некоторые виды хлопьев, вафли, блины и крендели.

Исследователи пригласили дополнительных добровольцев-гетеросексуалов, которых попросили оценить привлекательность людей противоположного пола по фотографиям, которые сделали через два часа после завтрака.

Согласно результатам, те, кто потребляли завтрак с высоким гликемическим индексом, были менее привлекательными для противоположного пола.



Рафинированные углеводы – не слишком хорошая идея для завтрака / Unsplash

А те, кто начинал завтрак с более полезных нерафинированных углеводов, нравились участниками опроса больше.

Стоит отметить, что результаты исследования были независимыми от таких факторов, как индекс массы тела и возраст.

Ученые из Университета Монпелье считают, что едва заметное изменение привлекательности лица может быть обусловлено изменениями уровня сахара в крови и инсулина, которые могут влиять на внешний вид кожи и иметь долгосрочные последствия для половых гормонов.

Привлекательность лица, важный фактор социального взаимодействия, видимо, зависит от немедленного и постоянного потребления рафинированных углеводов у мужчин и женщин,

– пишут ученые Амандин Визин и ее коллеги из Университета Монпель.

Исследователи отметили, что необходимы дальнейшие исследования с большей выборкой, чтобы углубить понимание того, как рафинированные углеводы могут быть связаны с привлекательностью и другими социальными чертами.

Примеры продуктов на завтрак, которые улучшают внешний вид

Уже понятно, что нерафинированные углеводы положительно влияют на внешний вид. Примерами таких продуктов являются фрукты, йогурт, орехи и яйца.