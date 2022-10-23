Противопоказания для мобилизации: какие болезни в списке

Пригодность к военной службе может установить только военно-врачебная комиссия во время медосмотра военнообязанного. Список болезней и состояний, при которых лицо считают непригодным к службе, значительно меньше во время действия военного положения.

Не подлежат призыву лица, признанные военно-врачебными комиссиями непригодными. Кто может получить справку о непригодности к военной службе, разобрался 24 канал.

Внимание Будут ли проводить в Украине дополнительную мобилизацию

Список граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию военнообязанные, признанные в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или же полностью непригодными с исключением из воинского учета.

Вывод о непригодности к военной службе делает только военно-врачебная комиссия!

Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, отоларингологом, а при наличии медицинских показаний – дополнительно врачами других специальностей.

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Законодательство предусматривает ряд болезней, при наличии которых военнообязанных мужчин могут временно не взять на службу или же вообще признать непригодными – в мирное и/или военное время.

Какие болезни являются противопоказанными для мобилизации

Список заболеваний, которые позволяют избежать военной службы в мирное время – существенно шире, чем в военное.

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Например, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для военной службы в мирный период. А вот в военное время такие пациенты считаются ограниченно пригодными.

В свою очередь, активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета. Тогда как туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает лицо непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также те, кто имеет обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Новообразования

Основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета являются:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и др.), со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Остальные онкозаболевания делают гражданина непригодным к воинской службе в мирное время и ограниченно пригодным – в военное. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной для непригодности к службе с исключением из воинского учета могут быть быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций анемии, нарушения свертываемости крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, их последствия.

Все болезни щитовидной железы (кроме новообразований), все типы сахарного диабета, нарушения других эндокринных желез, нарушения обмена веществ, в частности все виды ожирения со значительными нарушениями функций, являются основанием для непригодности к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются больные, имеющие:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Психические расстройства

Другие расстройства психики и поведения могут быть причиной для непригодности к службе в мирное время, однако в военное – пригодность призывника оценивается в индивидуальном порядке.

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Болезни нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.);

прогрессирующие со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии (кроме вегетососудистой) и т.п.;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только лица, имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота; отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни уха

В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Основанием для исключения из воинского учета может быть лишь стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронагенных болезней сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только те, кто имеет хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из воинского учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

разнообразные грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из воинского учета лица может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатка обыкновенная, герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются лица, больные артропатией, имеющие болезни суставов и позвоночника, приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основаниями для исключения из воинского учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением из воинского учета в случае воспалительных болезней органов малого таза и невоспалительных болезней половых органов со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций.

Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин

Основаниями для полной непригодности к военной службе являются травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д., политравмы, а также термические и химические ожоги, отморожения, отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами, другие действия внешних факторов со значительным нарушением функций.

Справка. Общая мобилизация в Украине проходит с 24 февраля, то есть с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор ее продолжали четыре раза.

Решения о продлении мобилизации и военного положения должны принять до 20 ноября 2022 года.

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