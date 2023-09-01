Нашли простой способ сделать вредные блюда полезными

Так сложилось, что вкусная пища часто вредна для здоровья. Однако в недавнем эксперименте учёные доказали, что есть простой способ снизить количество жира, соли и сахара в любимых рецептах. Вкус блюд при этом не пострадает, а толку от них прибавится.

Известно, что сладкая, жирная и соленая пища действует на человека как наркотик. В мозге активируются те же зоны удовольствия, и люди на время забывают о вреде для здоровья. Однако чем больше сахара, жира и соли мы употребляем, тем сильнее к ним тянет и тем сложнее отказаться от вредных продуктов.

Также на тему Что будет, если не завтракать

Новое исследование питания

Однако выход из замкнутого круга есть. Исследователи из Университета штата Пенсильвания ( США) показали, как сделать любимую пищу полезнее. Секрет – в травах и специях. Они позволят сократить использование вредных жиров, сахара и соли, сохранив при этом вкус блюд.

Для эксперимента выбрали десять любимых блюд американцев. В список вошли рулет мясной, пирог с курицей, макароны с сыром, шоколадные пирожные (брауни); цыпленок в сливочном соусе, мясо в остром соусе чили, яблочный пирог, макароны с мясным соусом, тако с мясом и пиццу.

Совместно с кулинарными экспертами учёные разработали три варианта рецептов. Первый – классический, с обычным содержанием жиров, сахара и соли. Во втором, более полезном для здоровья, сократили количество вредных ингредиентов. По такому же принципу составили третью версию рецептов, но дополнили ее травами и специями, такими как чесночный порошок, молотые семечки горчицы, каенский перец, тмин, розмарин, чабрец, корица и экстракт ванили.

Например, оригинальный рецепт цыпленка в сливочном соусе предполагал 107 г сливочного масла, 22 г соли и 931 г цельного молока. Во втором варианте использовали 71 грамм растительного масла, 488 грамм обезжиренного молока, столько сгущенного молока без сахара и девять граммов соли. В третий рецепт добавили луковый и чесночный порошок, семена горчицы, черный перец, петрушку и зелень укропа.

Затем учёные провели слепую дегустацию. Добровольцы оценивали вкус трех вариантов приготовления поочередно. Каждое из блюд пробовали от 85 до 107 человек. В конце они оценили еду.

Специи улучшают вкус пищи

Дегустация показала, что в семи блюдах из десяти более полезные варианты с травами и специями понравились испытанным в такой же степени или больше, чем приготовленные традиционно. Приблизительно одинаковые с оригинальными рецептами баллы получили приправленные "здоровые" версии яблочного пирога, макароны с мясным соусом, мяса в соусе чили и мясного рулета.

Более того, третий вариант рецепта цыпленка в творожном соусе и брауне с пониженным количеством сахара и соли и добавленным экстрактом ванили участники эксперимента оценили гораздо выше, чем приготовленные традиционно.

Правда, в случае с пиццей, макаронами с сыром и пирогом с курицей победу все же одержали классические, более вредные для здоровья, версии блюд.