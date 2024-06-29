Нашли простой способ облегчить боль в спине

Ученые обнаружили бюджетный и эффективный метод борьбы с болями в спине. Их последние научные работы указывают на то, что регулярные пешеходные прогулки могут значительно уменьшить неприятные ощущения в пояснице.

Проблема боли в спине

Более 600 миллионов людей в мире испытывают боли в нижней части спины, согласно крупному исследованию, проведенному в 2021 году. Эти боли могут быть вызваны различными факторами, но чаще всего они связаны с мышечным напряжением или растяжениями.

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Такие боли могут возникать после поднятия веса, длительного пребывания в неудобной позе или внезапных движений. Хотя болевые ощущения могут возникать внезапно, они часто проходят сами по себе, однако риск повторного появления остается высоким.

Современные методы лечения и профилактики боли в спине обычно включают комбинацию физических упражнений и медикаментозного лечения, которое может быть достаточно дорогим. Именно поэтому австралийские исследователи искали более доступный способ предотвращения рецидивов.

Новое исследование боли в спине

В исследовании приняли участие 701 человек в возрасте от 20 до 82 лет, каждый из которых сталкивался с болями в пояснице в течение последних шести месяцев без установленного диагноза.

Участников разделили на две группы: контрольную и экспериментальную. Вторая группа должна была ходить не менее 5 дней в неделю и регулярно посещать физиотерапевта в течение шести месяцев, причем продолжительность прогулок постепенно увеличивалась. Наблюдение за здоровьем участников продолжалось три года.

Ходьба позволяет уменьшить боль в спине

В результате было установлено, что в экспериментальной группе рецидивы боли в пояснице наступали в среднем через 208 дней, тогда как в контрольной группе через 112 дней. Также меньше людей из экспериментальной группы обращались за дополнительной помощью, например массаж или хиропрактика.

Исследователи пришли к выводу, что регулярные пешие прогулки могут вдвое снизить вероятность рецидива хронической боли в пояснице, улучшая качество жизни и сокращая необходимость медицинской помощи. Теш Покови, ведущий автор исследования, отметил, что преимущества прогулок связаны с укреплением позвоночника и мышц, расслаблением, снятием стресса и выработкой эндорфинов, которые улучшают самочувствие.