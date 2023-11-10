Медики впервые смогли пересадить целый глаз человеку

В США врачи впервые в истории провели успешную операцию по пересадке целого глаза пациенту. Зрение у мужчины, к сожалению, не восстановится. Однако это медицинское событие является значительным прорывом в области офтальмологии и трансплантологии.

Трансплантацию лица и глаза успешно провели 46-летнему ветерану Аарону Джеймсу, получившему серьезные травмы во время работы. В результате удара током пострадали левая часть лица, нос, рот и левый глаз.

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Пересадка глаза

Врачи провели длительную операцию, во время которой провели частичную пересадку лица и трансплантацию глаза. Все это происходило 21 часа. Через шесть месяцев после операции врачи отметили положительную динамику в органе зрения пациента — кровеносные сосуды и сетчатка хорошо функционировали.

Главный врач, Эдуардо Родригес, отметил огромный шаг вперед, заключающийся в пересадке глаза, изучавшемся на протяжении веков, но раньше такого не удалось осуществить. Главной целью врачей было не возвращение зрения, а сохранение жизнеспособности глазного яблока.

Смогут ли вернуть зрение

Для активизации восстановления связи между зрительным нервом и мозгом врачи использовали стволовые клетки из костного мозга донора, введенные в нерв. Однако связь между ними не установилась.

Следовательно, осуществляется разработка метода, предусматривающего соединение нервных сетей мозга с трансплантированным глазом, используя для этого электроды.

Пациент Аарон Джеймс поделился надеждой на то, что его опыт может открыть новые возможности для последующих пациентов.

Даже если у меня нет возможности видеть, по крайней мере вы, возможно, узнаете что-то новое, чтобы помочь следующему человеку. Надеюсь, это откроет новые горизонты,

– сказал мужчина.

Однако Эдуардо Родригес уверяет, что у Джеймса все еще есть шанс восстановить зрение на пересаженном глазу.