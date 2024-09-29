Вернее всего в мире вылечили диабет I типа у 25-летней женщины

Китайским ученым впервые в мире удалось вылечили 25-летнюю пациентку от диабета I типа. Они использовали пересадку стволовых клеток. И поджелудочная железа девушки начала вырабатывать собственный инсулин менее чем за 3 месяца.

Пересадка стволовых клеток при диабете

Китайские ученые перепрограммировали клетки поджелудочной железы пациентки с диабетом так, чтобы они образовали стволовые. Из этих стволовых клеток позже и образовались новые островки Лангерганса, где в поджелудочной вырабатывается инсулин, говорится в научной статье, что опубликовал медицинский журнал Nature.

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Образованные стволовые клетки – эквивалент почти 1,5 миллионов островков Лангерганса ввели пациентке в мышцы живота.

Таким образом, ученые надеются, что диабет I типа больше не приговор. Ведь их пациентка после трансплантации уже год живет без необходимости получать дополнительные инъекции инсулина.

Девушка радуется, что теперь может спокойно есть сладости, ведь раньше себе этого позволить она не могла.

Они ведут наблюдение пока еще за двумя участниками исследования, у них послеоперационный год в ноябре. Поэтому, надеются, что результаты будут такими же успешными и пациенты смогли полностью побороть диабет I типа.