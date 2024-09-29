Верше в світі вилікували діабет I типу у 25-річної жінки

Китайським ученим вперше у світі вдалось вилікували 25-річну пацієнтку від діабету I типу. Вони використали пересадку стовбурових клітин. І підшлункова залоза дівчини почала виробляти власний інсулін менш ніж за 3 місяці.

Пересадка стовбурових клітин при діабеті

Китайські науковці перепрограмували клітини підшлункової залози пацієнтки з діабетом так, щоб вони утворили стовбурові. З цих стовбурових клітин пізніше й утворилися нові острівці Лангерганса, де в підшлунковій виробляється інсулін, ідеться у науковій статті, що опублікував медичний журнал Nature.

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Утворені стовбурові клітини – еквівалент майже 1,5 мільйонів острівців Лангерганса ввели пацієнтці у м'язи живота.

Таким чином, вчені сподіваються, що діабет I типу більше не вирок. Адже їх пацієнтка після трансплантації вже рік живе без необхідності отримувати додаткові ін’єкції інсуліну.

Дівчина радіє, що тепер може спокійно їсти солодощі, адже раніш собі цього дозволити вона не могла.

Вони ведуть спостереження наразі ще за двома учасниками дослідження, у них післяопераційний рік у листопаді. Тож, сподіваються, що результати будуть такими ж успішними і пацієнти змогли повністю побороти діабет I типу.