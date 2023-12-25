Аптеки при больницах будут отпускать медпрепараты по программе "Доступное лекарство" – Ляшко
Источник:МОЗ
Аптеки и аптечные пункты в помещениях или на территории медучреждений обяжут заключить договор с НСЗУ. Благодаря этому договору пациенты смогут получать там лекарственные препараты по программе "Доступное лекарство" безвозмездно или с незначительной доплатой.
Соответствующее решение приняло правительство. Уточняют, что довольно часто аптеки в медучреждениях не имеют таких договоров.
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Пациент не может получить в таких аптеках назначенные врачом препараты по программе реимбурсации. Мы решаем этот вопрос,
– сказал министр Виктор Ляшко.
Больше о программе
Более 4,43 миллиона пациентов получили препараты по программе "Доступные лекарства".
Ежегодно к перечню препаратов в этой программе прилагаются новые. На сегодня он содержит более 500 лекарственных средств для лечения самых распространенных заболеваний, а также медизделия.
Национальная служба здоровья Украины с 1 апреля 2019 года по программе реимбурсации возмещает аптекам стоимость отпущенного пациентам лекарства по рецепту.