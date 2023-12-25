Аптеки при больницах будут отпускать медпрепараты по программе "Доступное лекарство" – Ляшко

Аптеки и аптечные пункты в помещениях или на территории медучреждений обяжут заключить договор с НСЗУ. Благодаря этому договору пациенты смогут получать там лекарственные препараты по программе "Доступное лекарство" безвозмездно или с незначительной доплатой.

Соответствующее решение приняло правительство. Уточняют, что довольно часто аптеки в медучреждениях не имеют таких договоров.

Смотрите также Как понять, что ваш врач придерживается принципов доказательной медицины

Пациент не может получить в таких аптеках назначенные врачом препараты по программе реимбурсации. Мы решаем этот вопрос,

– сказал министр Виктор Ляшко.

Больше о программе

. В Украине около 14 тысяч аптек уже имеют соответствующий договор с НСЗУ. На сегодня им выплатили почти 8 миллиардов гривен.

Более 4,43 миллиона пациентов получили препараты по программе "Доступные лекарства".

Ежегодно к перечню препаратов в этой программе прилагаются новые. На сегодня он содержит более 500 лекарственных средств для лечения самых распространенных заболеваний, а также медизделия.

Национальная служба здоровья Украины с 1 апреля 2019 года по программе реимбурсации возмещает аптекам стоимость отпущенного пациентам лекарства по рецепту.