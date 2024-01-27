Доступный способ уменьшить риск Альцгеймера и улучшить когнитивные навыки

Неконтролируемый прием добавок и витаминов может навредить вашему здоровью. В то же время они и помогают улучшить ваше состояние при условии рационального использования. Более того, ученые обнаружили, что ежедневный прием поливитаминов может значительно улучшить память и замедлить когнитивное старение.

Об этом свидетельствует исследование COSMOS, оно содержит подробную оценку воздействия на организм пожилых людей какао и поливитамин.

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Предварительно уже было два этапа исследования, обнаруживших положительный эффект этих добавок на мозг. Ученые готовы представить результаты третьего этапа., в котором упор был на индивидуальной оценке участников.

Результаты исследования

Ученые еще раз подтвердили значимые преимущества поливитаминов для памяти и глобального когнитивного функционирования.

Отмечают, что во время предварительных исследований, пользу поливитаминных добавок проверяли с использованием различных методов оценки, в частности, участники выполняли задания по телефону и через интернет.

Почему исследование важно

Во время последнего этапа было привлечено 573 участника. В ходе проверок ученые зафиксировали статистически значимое преимущество поливитаминов по сравнению с плацебо по отношению к глобальному когнитивному функционированию в течение двух лет.

Дело в том, что снижение когнитивных функций — одна из самых частых проблем пожилых людей, а ежедневный приём поливитаминов может стать простым и доступным методом замедления этого процесса.

Метаанализ трех отдельных исследований, продолжавшихся 2– 3 года каждое, показал преимущества поливитаминов для улучшения эпизодической памяти.

Доктор Чираг Вьяс– ведущий исследователь подчеркнул, что ежедневное употребление поливитаминов замедлило когнитивное старение примерно на два года по сравнению с плацебо.