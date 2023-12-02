Насколько полезна и эффективна профессиональная чистка зубов
Источник:PubMed
Профессиональная чистка зубов может быть эффективной, но это не обязательная процедура. Если ежедневно соблюдать правила гигиены полости рта, можно обойтись без комплексной чистки в кабинете стоматолога.
Профессиональная чистка зубов с ультразвуком может удалить плотный зубной налет, но пока нет научных доказательств, что она способна предотвратить кариес и пародонтит. Профессиональная чистка зубов требуется не каждому.
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Как правильно ухаживать за зубами
Достаточно поддерживать здоровье полости рта и соблюдать правила гигиены. Вот что советуют стоматологи:
- Чистить зубы дважды в день по две минуты.
- Использовать для очистки технику Баса. Начинать с нескольких круговых движений у корней, а затем проводить щеткой вниз зубов под углом 45 градусов к поверхности зубов. Нужно делать плавные "выметающие" движения от передних до угловых зубов.
- Использовать щетки со средней или мягкой щетиной.
- Использовать зубную пасту, содержащую фтор концентрации 1350-1500 ppm. Такая паста помогает оградить зубы от кариеса.
- Не ополаскивать рот водой после чистки, иначе фтор будет действовать хуже.
- Использовать зубную нить хотя бы ежедневно, но лучше после каждого приема пищи. Это поможет удалить зубной налет и частицы пищи между зубами.
Если у человека чувствительны зубы, то для профилактики эрозии назначает стоматолог фторирование в виде раствора, геля, пены или лака. В зависимости от состояния полости рта врач может рекомендовать лечение фтором каждые 3, 6 или 12 месяцев.