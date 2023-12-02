Насколько полезна и эффективна профессиональная чистка зубов

Профессиональная чистка зубов может быть эффективной, но это не обязательная процедура. Если ежедневно соблюдать правила гигиены полости рта, можно обойтись без комплексной чистки в кабинете стоматолога.

Профессиональная чистка зубов с ультразвуком может удалить плотный зубной налет, но пока нет научных доказательств, что она способна предотвратить кариес и пародонтит. Профессиональная чистка зубов требуется не каждому.

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Как правильно ухаживать за зубами

Достаточно поддерживать здоровье полости рта и соблюдать правила гигиены. Вот что советуют стоматологи:

Чистить зубы дважды в день по две минуты. Использовать для очистки технику Баса. Начинать с нескольких круговых движений у корней, а затем проводить щеткой вниз зубов под углом 45 градусов к поверхности зубов. Нужно делать плавные "выметающие" движения от передних до угловых зубов. Использовать щетки со средней или мягкой щетиной. Использовать зубную пасту, содержащую фтор концентрации 1350-1500 ppm. Такая паста помогает оградить зубы от кариеса. Не ополаскивать рот водой после чистки, иначе фтор будет действовать хуже. Использовать зубную нить хотя бы ежедневно, но лучше после каждого приема пищи. Это поможет удалить зубной налет и частицы пищи между зубами.

Если у человека чувствительны зубы, то для профилактики эрозии назначает стоматолог фторирование в виде раствора, геля, пены или лака. В зависимости от состояния полости рта врач может рекомендовать лечение фтором каждые 3, 6 или 12 месяцев.