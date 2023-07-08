Вызывают рак: продукты, которые лучше исключить из рациона и почему

Ученые, диетологи, врачи давно кричат о том, что наше питание напрямую влияет на риски развития многих раковых заболеваний.

Да, искусственный подсластитель аспартам могут признать канцерогеном. В США количество людей младше 55 лет, у которых установлен диагноз рак кишечника, удвоилось по сравнению с десятилетним периодом. Так что проблема, похоже, только набирает обороты.

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Рак возникает, когда клетки теряют контроль и они просто продолжают делиться, поэтому вы получаете все больше и больше таких клеток, которых у вас не должно быть,

– отметил профессор пищевой иммунологии в Университете Саутгемптона Филипп Калдер.

Главные продукты-виновники, способствующие этому процессу: салями, бекон, сосиски и ветчина

2015 IARC (Агентство Института исследования рака) классифицировало обработанное мясо как "определенную" причину рака. Специалисты настоятельно рекомендуют сократить потребление обработанного мяса до 70 граммов в день.

Причиной беспокойства являются химические вещества под названием нитриты, которые дольше сохраняют эти продукты свежими. При приготовлении при высокой температуре нитриты способны образовывать канцерогенные соединения, известные как нитрозамины.

Продукты, способные провоцировать рак

Говядина и красное мясо

Чрезмерное потребление говядины, баранины и свинины повышает риск рака. Одной из причин этого молекула, которая называется гем. Поэтому чрезмерное потребление красного мяса может привести к изменениям в клетках слизистой кишечника, которые могут стать канцерогенными.

Сладкие безалкогольные напитки

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что женщины, употреблявшие более двух сладких напитков в день, имели более чем вдвое больший риск раннего начала колоректального рака.

В то же время ученые связывают это с тем, что люди, употребляющие в пищу много сладких напитков, чаще страдают ожирением, а это, как известно, ключевой фактор риска рака.

Торты, сухие завтраки, шоколад и сладости

Эти продукты просто сплошной сахар, а потому и попали в список канцерогенных. Несмотря на то, что ни одно рандомизированное контрольное исследование не показало прямой связи между сахаром и раком, диетологи говорят, что люди, потребляющие большое количество сахара, обычно имеют плохой рацион. У них ограничено потребление клетчатки и меньше стула. А это, мол, способствует тому, что "канцерогены, которые находятся в толстой кишке, вступают в контакт с клетками, которые могут стать раковыми".



Потребление сахара следует ограничивать / Фото Unsplash

Жевательная резинка без сахара

Данные по искусственным подсластителям не так четки. В ВОЗ предположили, что аспартам может быть причиной рака. Но, как и в случае с сахаром, это может быть связано с тем, что люди, употребляющие в пищу искусственные подсластители, имеют плохую диету.

Справка. Аспартам или пищевая добавка Е951 – это искусственный заменитель сахара, подсластитель. По химическому строению вещество совершенно не похоже на сахар. Аспартам – это метиловый эфир, включающий две хорошо известные аминокислоты: аспарагиновую аминокислоту и фенилаланин.

1 килограмм этого подсластителя по уровню сладости эквивалентен 200 килограммам сахара. На самом деле вкус этого вещества только напоминает вкус сахара, и их достаточно просто отличить друг от друга.

Арахис и арахисовое масло

Проблема не в арахисе, а в афлатоксинах – токсинах, которые образуются определенными грибами, содержащимися в арахисе и орехах. Афлатоксины связаны с повышенным риском рака печени.

Ароматизированные йогурты

Понятно, что в центре внимания пищевые продукты, прошедшие ультраобработку и имеющие высокое содержание эмульгаторов, синтетических химикатов.

Ни одно исследование не доказало прямой канцерогенной эмульгаторов, но предполагают, что они вызывают воспаление в кишечнике и крови, поскольку организм их не распознает.

Белый хлеб

Диетологи также озабочены интенсивно обработанным зерном. Ученые связывают большое потребление очищенных зерен с риском рака толстой кишки и желудка.