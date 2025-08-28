Не только теплое молоко: какие продукты перед сном помогут лучше восстановиться
- Потребление киви, вишневого сока или теплого молока перед сном способствует лучшему засыпанию благодаря высокому содержанию триптофана, который помогает синтезировать мелатонин.
- Сбалансированная растительная диета с фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирным белком, а также легкие вечерние перекусы положительно влияют на качество сна.
Многие испытывали последствия позднего и сытного ужина - просыпаешься уставшим, с головной болью или ощущением "разбитости". Дело в том, что организму нужна дополнительная энергия для переваривания большого количества тяжелой пищи, и это может повлиять на качество сна.
Как ужинать, чтобы восстановиться ночью?
Стоит не только избегать кофеина и тяжелых продуктов перед сном, но и правильно формировать рацион в течение дня, чтобы улучшить ночной отдых, объяснили специалисты в статье ВВС, передает 24 Канал.
Заметьте. В частности, употребление киви, вишневого сока или теплого молока перед сном может способствовать лучшему засыпанию. Дело в том, что высокое содержание триптофана, из которого организм синтезирует мелатонин (гормон сна), в этих продуктах помогает заснуть быстрее.
Какова роль мелатонина?
Мелатонин регулирует цикл сна и бодрствования. Кроме молока, он содержится в яйцах, рыбе, орехах и семенах. Но даже если ваш вечерний перекус содержит эти продукты, на сон влияет не одно блюдо, а общий рацион в течение дня.
Исследования показывают, что преимущественно растительная диета с достаточным количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, включая рыбу и молочные продукты, больше всего способствует крепкому сну.
В частности, участники исследования в США, которые добавляли в свой рацион больше фруктов и овощей в течение 3 месяцев, значительно улучшили качество сна.
Какие еще вещества влияют на сон?
Особую роль играет триптофан, аминокислота, которая превращается в серотонин, а затем в мелатонин. Его достаточное количество в рационе связано с меньшим риском короткого сна и бессонницы.
Совет. Триптофан лучше всего потреблять вместе с углеводами с высоким содержанием клетчатки, например цельнозерновые или бобовые, чтобы организм мог правильно его усвоить.
Кроме этого, растительная диета снижает воспалительные процессы в организме, что тоже положительно влияет на сон. Магний, который содержится в зеленых листовых овощах, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), и успокоить нервную систему.
Время приема пищи влияет на качество сна?
Лучше всего избегать больших порций непосредственно перед сном и стараться отделить дневное питание от вечернего. Ученые сообщили, что люди, которые ужинают раньше, легче засыпают и лучше отдыхают. Еще один важный, но неочевидный фактор – свет.
Завтрак в ярком свете помогает организму вырабатывать достаточно мелатонина до ночи.
Итак, чтобы улучшить сон, стоит придерживаться сбалансированного, растительного рациона, есть регулярно и в свете естественного цикла дня, а вечерние перекусы делать легкими и богатыми на продукты с триптофаном и мелатонином.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.