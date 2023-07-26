На сколько лет могут продлить жизнь 8 основных здоровых привычек

Результаты нового исследования, по словам авторов, позволили оценить уровень того, насколько здоровый образ жизни помогает снизить риск развития хронических заболеваний и жить дольше.

Американские ученые провели обсервационное исследование, в котором приняли участие 700 тысяч бывших американских военных, и выяснили, как восемь полезных привычек влияют на здоровье.

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Хронические заболевания связаны с более чем 80% всех расходов на здравоохранение и являются основной причиной заболеваемости и смертности в Соединенных Штатах Америки. Здоровый образ жизни был предложен как потенциальный способ устранить коренные причины хронических заболеваний и связанных с ними затрат. Цель этого исследования – оценить риск смерти и продолжительность жизни в зависимости от индивидуальных факторов образа жизни,

– объяснили ученые.

Новое исследование образа жизни

Они выделили восемь "здоровых" привычек: поддержание физической активности, отсутствие запоев, а также опиоидной и никотиновой зависимостей, способность справляться со стрессом, правильное питание, здоровый сон и положительные отношения с окружающими.

В выборку включили 719 147 человек 40 – 99 лет, участвовавших в проекте The Million Veteran Program (MVP) с 2011 по 2019 год. За этот период скончались 33 375 участников.

Как здоровые привычки продлевают жизнь

По итогам 1,13 миллиона человеко-лет наблюдений исследователи обнаружили, что уровень смертности для ветеранов, вообще не имевших здоровых привычек, составлял 72,6 (на 1000 человеко-лет); для тех, кто к зрелому возрасту перенял хотя бы одну привычку – 46,3, две – 36,3, три – 29,8, четыре – 25,2, пять – 20,8, шесть – 15,7, семь – 12,3, восемь – 7,4.

"Мультискоррецированный относительный риск смерти равнялся 0,95 для лиц с положительными социальными отношениями по сравнению с их сверстниками, 0,82 – для людей, которые соблюдали правила здорового сна, 0,81 – для тех, кто не впадает в запои, 0,79 – для тех, кто правильно питается, 0,7 иоидов, 0,54 – для физически активных», – рассказали ученые.

У участников исследования, отвечающих всем восьми факторам здорового образа жизни, риск смерти от всех причин оказался ниже на 13% – по сравнению с теми, кто не соблюдал ни одного правила. Ожидаемая продолжительность жизни 40-летних мужчин была при этом больше на 23,7 года, женщин – на 22,6.