Стоматологические проблемы вредят вашему сердцу

Ишемическая болезнь – самая распространенная причина смертности сегодня. Ее развитие могут стимулировать не только курение и малоподвижный образ жизни, но и обычные фузобактерии изо рта человека.

Ишемическая болезнь (ИБС) связана с недостаточным снабжением крови к сердечной мышце. Ее ведет к инфаркту и является основной причиной смерти в мире. ИБС начинается с накопления в коронарных (сердечных) артериях склеротических бляшек, осложняющих нормальный кровоток в миокарде и ведущих к коронарной недостаточности.

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Поэтому повышенный риск развития болезни связывают с целым набором факторов от наследственных и возрастных до неправильного образа жизни и нездорового питания.

Новое исследование ишемической болезни

Еще одну неожиданную причину ИБС обнаружили в полости рта. Накопление бляшек способствуют инфекциям и хроническому воспалению, а его могут вызвать обычные бактерии, живущие во рту. К такому выводу пришли ученые из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны.

Флавия Ходель и ее коллеги проводили длительное исследование здоровья почти 3500 добровольцев, которое длилось более 12 лет. Среди других параметров ученые отслеживали содержание в крови C-реактивного белка, являющегося маркером воспаления. Кроме того, ученые регулярно проверяли испытуемых на заражение 22 наиболее распространенными патогенами.

Бактерии во рту вредят сердцу

Одним из этих патогенов были фузобактерии Fusobacterium nucleatum, обнаруживаемые в полости рта у большинства людей. Они похожи на длинные тонкие палочки и в норме не слишком опасны, но если им удается инфицировать клетки слизистой, это может приводить к развитию пародонтита и гингивита. В более редких и опасных ситуациях фузобактерии проникают и ниже, в желудочно-кишечный тракт, вызывая более серьезные болезни.

Наблюдения швейцарских ученых продемонстрировали, что даже инфекции успешно вылеченных фузобактерий коррелируют с повышенным риском развития ишемической болезни. Авторы статьи связывают это не только с воспалением, но и со способностью микробов мигрировать в коронарные (сердечные) артерии и закрепляться на стенках, стимулируя накопление бляшек.