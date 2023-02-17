Стоматологічні проблеми шкодять вашому серцю

Ішемічна хвороба – найпоширеніша причина смертності сьогодні. Її розвиток можуть стимулювати не тільки куріння та малорухливий спосіб життя, але й звичайні фузобактерії з рота людини.

Ішемічна хвороба (ІХС) пов'язана з недостатнім постачанням крові до серцевого м'яза. Її провидить до інфаркту і є основною причиною смерті в світі. ІХС починається з накопичення в коронарних (серцевих) артеріях склеротичних бляшок, які ускладнюють нормальний кровотік у міокарді та ведуть до коронарної недостатності.

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Тому підвищений ризик розвитку хвороби пов'язують із цілим набором факторів – від спадкових та вікових до неправильного способу життя та нездорового харчування.

Нове дослідження ішемічної хвороби

Ще одну несподівану причину ІХС виявили у ротовій порожнині. Накопичення бляшок сприяють інфекції та хронічне запалення, а його можуть викликати звичайні бактерії, які живуть у роті. Такого висновку дійшли вчені зі швейцарської Федеральної політехнічної школи Лозанни.

Флавія Ходель та її колеги проводили тривале дослідження здоров'я майже 3500 добровольців, яке тривало понад 12 років. Серед інших параметрів вчені відстежували вміст у крові C-реактивного білка, що є маркером запалення. Крім того, вчені регулярно перевіряли піддослідних на зараження 22 найпоширенішими патогенами.

Бактерії в роті шкодять серцю

Одним із цих патогенів були фузобактерії Fusobacterium nucleatum, які виявляються в ротовій порожнині у більшості людей. Вони схожі на довгі тонкі палички і в нормі не надто небезпечні, але якщо їм вдається інфікувати клітини слизової оболонки, це може призводити до розвитку пародонтиту та гінгівіту. У більш рідкісних та небезпечних ситуаціях фузобактерії проникають і нижче, у шлунково-кишковий тракт, викликаючи серйозніші хвороби.

Спостереження швейцарських учених продемонстрували, що навіть інфекції фузобактерій, які успішно вилікували, корелюють з підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби. Автори статті пов'язують це не тільки із запаленням, а й зі здатністю мікробів мігрувати в коронарні (серцеві) артерії та закріплюватись на їхніх стінках, стимулюючи накопичення бляшок.