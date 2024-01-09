Как понять, что у вас дефицит витамина D

Витамин D – жирорастворимый витамин, помогающий организму регулировать количество кальция и фосфора, играет решающую роль в процессе минерализации костной ткани. Его дефицит приводит к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D в организме, нужно длительное время находиться на открытом солнце, что просто невозможно в некоторых климатических зонах.

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Важный прямой контакт кожи с солнечными лучами, но пребывание на солнце увеличивает риск развития рака кожи и преждевременного старения.

Синтез витамина D снижается при:

использование солнцезащитного крема – отказ от его применения в период активного солнца опасен для вашего здоровья;

ношение одежды, закрывающей кожу.

Лучший способ избежать дефицита – принимать препараты витамина D в профилактических дозировках и употреблять продукты с высоким содержанием витамина D.

Как определить дефицит витамина D

Значительный дефицит витамина D у детей провоцирует развитие рахита. К симптомам этого заболевания относятся:

неправильный характер роста, искривление костей;

задержка роста;

мышечная слабость;

боли в позвоночнике, в области таза, в ногах;

деформация суставов

У детей с легким дефицитом можно наблюдать слабость и боли в мышцах.

Симптомами дефицита витамина D у взрослого человека могут быть:

усталость, повышенная утомляемость;

боли в мышцах, мышечная слабость;

депрессия.

Часто это состояние протекает бессимптомно и проявляется только посредством дополнительного обследования.

Кто подвержен риску дефицита витамина D

Есть состояния, при которых риск дефицита витамина D увеличивается. В этом случае важно обратиться к врачу-терапевту или педиатру для обсуждения тактики снижения риска.

Кому следует обратить большее внимание на профилактику:

Родителям малышей, которые находятся на грудном вскармливании.

Пожилым людям.

Людям с темным оттенком кожи.

Людям с заболеваниями, при которых осложнено всасывание питательных веществ в кишечнике, например с болезнью Крона.

Людям с ожирением.

Людям с хроническими заболеваниями почек и печени.

Людям, принимающим препараты, влияющие на уровень витамина D.

Вреден не только недостаток витамина D, но и его избыток. По этой причине важно отдавать предпочтение сертифицированным лекарственным препаратам и подбирать дозировку только с врачом.