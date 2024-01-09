Як зрозуміти, що у вас дефіцит вітаміну D

Вітамін D – жиророзчинний вітамін, який допомагає організму регулювати кількість кальцію та фосфору, відіграє вирішальну роль у процесі мінералізації кісткової тканини. Його дефіцит призводить до серйозних захворювань опорно-рухового апарату.

Щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну D в організмі, потрібно протягом тривалого часу перебувати на відкритому сонці, що просто неможливо в деяких кліматичних зонах.

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Важливий прямий контакт шкіри із сонячними променями, але перебування на сонці збільшує ризик розвитку раку шкіри та передчасного старіння.

Синтез вітаміну D знижується при:

використання сонцезахисного крему – відмова від його застосування в період активного сонця небезпечний для вашого здоров'я;

носіння одягу, що закриває шкіру.

Найкращий спосіб уникнути дефіциту – приймати препарати вітаміну D у профілактичних дозуваннях та вживати продукти з високим вмістом вітаміну D.

Як визначити дефіцит вітаміну D

Значний дефіцит вітаміну D в дітей провокує розвиток рахіту. До симптомів цього захворювання належать:

неправильний характер зростання, викривлення кісток;

затримка зростання;

м'язова слабкість;

біль у хребті, в ділянці тазу, в ногах;

деформація суглобів.

У дітей з легким дефіцитом можна спостерігати слабкість і біль у м'язах.

Симптомами дефіциту вітаміну D у дорослої людини можуть бути:

втома, підвищена стомлюваність;

біль у м'язах, м'язова слабкість;

депресія.

Часто цей стан протікає безсимптомно і виявляється лише за допомогою додаткового обстеження.

Хто схильний до ризику дефіциту вітаміну D

Існують стани, за яких ризик дефіциту вітаміну D підвищується. У цьому випадку важливо звернутися до лікаря-терапевта чи педіатра для обговорення тактики зниження ризику.

Кому варто звернути більшу увагу на профілактику:

Батькам малюків, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Літнім людям.

Людям із темним відтінком шкіри.

Людям із захворюваннями, при яких ускладнене всмоктування поживних речовин у кишківнику, наприклад, з хворобою Крона.

Людям з ожирінням.

Людям з хронічними захворюваннями нирок та печінки.

Людям, які приймають препарати, що впливають рівень вітаміну D.

Шкідливий як брак вітаміну D, а і його надлишок. З цієї причини важливо віддавати перевагу сертифікованим лікарським препаратам і підбирати дозування лише з лікарем.