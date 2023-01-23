Украинцы привыкли к войне: почему это нормально, хоть и опасно

Продолжительность полномасштабного вторжения России в Украину приближается к отметке в год. Почти год мы живем в реальности, где каждый день гибнут военные и гражданские, где враг выпускает сотни ракет по нашим городам, а воздушные тревоги не стихают. Мы боремся за жизнь каждый день, каждую минуту.

К сожалению, украинцы и весь мир привыкают к войне с каждым на следующий день все больше. Психологи говорят, что этот процесс естественный и предпочитают называть его – адаптацией. Но какие угрозы она несет? Нормально ли привыкать к войне и какие последствия этого процесса для человека? Читайте в материале 24 канала.

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Что такое адаптация и почему она возникает

Существует физиологическая реакция, возникающая в ответ на опасность, травму или угрозу жизни, – это реакция под названием "Бей, беги или замри". Каждая из этих поведенческих реакций имеет свои преимущества и недостатки. И каждая из них по-своему эффективна, в зависимости от индивидуальных особенностей реагирующего и стрессоров, вызывающих шоковую ситуацию.

Когда человек адаптируется, он замирает. Чаще всего такая реакция вызвана усталостью, апатией – отсутствием желания делать что-либо, или, как вариант, человек отчаивается в мире и в себе в частности.

Важно отметить, что привыкание к войне не касается исключительно украинцев, а всех людей, находящихся во время войны. Но природа этого процесса всегда одна. С началом войны наша жизнь изменилась. В первое время мы испытывали очень сильные эмоции, но наша психика не готова жить в граничных эмоциях постоянно, поэтому когда война не заканчивается быстро, психика должна перестраиваться.

– уверяет психолог и писатель Владимир Станчишин.

По его словам, в первую очередь для того, чтобы продолжать нормально функционировать. Если бы этого не было, мы все время находились в высоком реестре эмоций, который требует много энергии. Поэтому процесс привыкания нормальный и его не надо стесняться.

Опасности привыкания к войне

Безусловно, эта адаптация, о которой говорит психолог, имеет положительную сторону, ведь без нее человек находился бы в постоянном стрессе. Беда в том, что украинцы начали игнорировать ее негативную сторону. Чрезмерное привыкание к войне может впоследствии перерасти в пренебрежение безопасностью, когда:

человек не оценивает реальные угрозы,

не фокусируется на рисках,

может пренебрегать рисками и чувствует чрезмерную безопасность.

Вспомните, как в первые недели войны при первых звуках сирены мы бежали в ближайшее укрытие. К сожалению, сейчас многие, несмотря на реальную угрозу, уже даже не спешат в более безопасное место. Конечно, это не касается жителей прифронтовых или оккупированных зон, постоянно находящихся под терроризмом страны-оккупантки.

Вместе с тем, когда человек привыкает к трагическим событиям войны, он может утратить способность к сопереживанию. Это один из механизмов психологической защиты, когда эмоции притупляются, поэтому нельзя назвать его однозначно отрицательным, ведь он необходим для нашего здорового ментального состояния. Однако следует отметить, что после победы эмоциональная чувствительность вернется как минимум до 97% людей.

Как пережить стресс войны

Нужно рутинизировать жизнь, чтобы она стала предсказуемой настолько, насколько сейчас невозможно. Поскольку война – это абсолютный хаос, то именно рутина в жизни помогает нашей психике балансировать между теми вещами, которые находятся под нашим контролем и вне его. Поэтому так важно возвращаться к работе, к привычным сценариям прежней жизни и праздновать дни, которые важны для вас.

Заботьтесь о своем теле, сне и питании. Это также поможет не находиться на эмоциональной границе, насколько это возможно во время войны.

Отдыхайте. Многое не зависит от вас, но важно находить моменты, чтобы отдохнуть от всех событий. Маленькое время для себя, чтобы восстановиться, притормозить, а потом с новыми силами идти дальше. Адаптация и поиск ресурсов – никогда не отказ от войны. Это о понимании, что наша психика нуждается в моментах приближения и удаления, чтобы быть в здоровом состоянии.

Мы живем в страшное, жестокое и всегда непредсказуемое время войны. Мы ощущаем эмоциональные взлеты и падения – и это совершенно нормально. Важно лишь находить баланс между адекватным восприятием мира и привычным и столь важным инстинктом самосохранения.

Война продолжается и она не "где-то далеко", а здесь, в наших домах. Поэтому важно делать то, что в наших силах. К примеру, выберите волонтеров, к которым чувствуете доверие и помогайте. Не доверяете волонтерам – донатьте на официальные государственные счета. Нет возможности донать, работайте, за вас это сделают ваши налоги. Сражайтесь на информационном фронте, для этого не нужна миллионная аудитория. Если вы спасаетесь за границей, не давайте миру привыкнуть к войне и постоянно говорите об Украине.

Не отстраняйтесь. Не теряйте свою ярость. Берегите здоровье, психику и верьте в ВСУ. И тогда все будет Украина!

Автор статьи – Юлия Радченко