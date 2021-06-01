Привитые вакциной Sinovac украинцы получат международный сертификат вакцинации

Всемирная организация здравоохранения признала, что вакцина CoronaVac производства Sinovac Biotech соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Теперь привитые ею украинцы смогут получить международный сертификат вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что соответствующее решение о вакцине ВОЗ приняла 1 июня 2021 года .

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ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac

Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок,

– заявил глава Минздрава.

Виктор Ляшко также рассказал, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac. Сейчас ею прививают:

лиц старше 65 лет

маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными;

спортсменов;

работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО;

представителей Вооруженных сил Украины, МВД;

работников предприятий критической инфраструктуры;

также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

Коротко о вакцинации в Украине

Вакцинация в Украине стартовала 25 февраля 2021 года. Ее разделили на 5 этапов.

Всего с начала прививочной кампании от коронавируса прививки получили 1 032 038 человек. Из них первую дозу – 1 032 036 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 129 482 жители страны.

Стоит вспомнить, что с 1 июля 2021 года Украина собирается запустить паспорта вакцинации. Их введение планируют синхронизировать с соответствующими процессами в ЕС.