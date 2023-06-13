Почему возникают эротические сны

Сны о сексе, мастурбации и других потенциально возбуждающих событиях и переживаниях – не редкость: они хотя бы раз в жизни происходили у 70% людей.

Исследования показывают, что у людей с подросткового возраста и до глубокой старости примерно каждый пятый сон – эротический.

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Фазы сна

Любой сон циклический, включает 4 – 6 циклов в ночь, один полный цикл длится 90 – 110 минут. Сон состоит из:

первой фазы (1 – 5 минут) – когда снижается частота дыхания и пульс, постепенно падает АД и мышечный тонус;

второй фазы (10 – 60 минут) – человек перестает реагировать на незначительные внешние раздражители, могут случаться "сонные содрогания", в том числе ощущение падения;

третьей фазы – наиболее активно происходит синтез аминокислот, регенерация, синтезируется гормон роста;

фазы быстрого сна или стадии быстрого движения глаз (REM) – у человека быстро двигаются глаза, он усваивает полученную за день информацию, формирует программу поведения и план действий.

На REM-стадию приходится 25% сна, и именно в ней человек чаще видит сны. Впрочем, сны могут находиться и на других фазах цикла. В среднем за ночь на сновидение уходит два часа – причем большую часть из них мы не запоминаем. Исключение – сны, которые встречаются непосредственно перед пробуждением.

Почему снятся эротические сны

По некоторым данным, сны – это не только инструмент для формирования воспоминаний, но и периодически своеобразный тест-драйв реальной жизни. Они помогают мозгу обрабатывать информацию и иногда "разыгрывать" события, подготовиться к решению проблем и пережить случившееся.

Но это не значит, что во сне всегда можно судить о тайных желаниях и мотивах. Иногда это просто способ борьбы с тревогой или переживание сильных эмоций. И в таком случае эротические сны могут основываться на привычных мыслях и сценариях, например, если человек днем довольно часто думает о сексе или смотрит порнографию.

Иногда сексуальные мотивы возникают случайно, как воспоминания из прошлого или мысленный эксперимент, это называется теорией непрерывности.