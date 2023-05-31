Применит ли Путин ядерное оружие: взгляд психологии

Вопрос, применит ли Путин ядерное оружие, западные аналитики задаются с самого начала войны. Кто-то говорит, что нет, потому что военного успеха это не принесет. Кто анализирует рациональность Путина и общественные мнения. А вот теперь эксперты решили оценить вероятность ядерного удара с точки зрения психологии.

"Россия может применить ядерное оружие, если столкнется с экзистенциальной угрозой". Такие заявления делали Песков, Медведев и сам Путин, плюс, так сказано в российской военной доктрине. Но только в этом документе у экзистенциальной угрозы нет четкого определения.

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Выходит, применение ядерного оружия зависит не от конкретного факта, а от того, что считают этой угрозой. И будет принимать решение Путин. Что творится в его голове, мы не знаем, но мы знаем, как мыслит большинство людей, как строится наше мышление, как психика реагирует на те или иные события. И эксперты применили эти знания и опыт Путина. Авторы статьи разбирают три психологических эффекта.

Эффект заметности

Когда человек должен сделать сложный выбор, при котором нужно учесть и взвесить многие детали, мозг склонен упрощать задачи. Наша психика не справляется с взвешиванием всех за и против, с оценкой каждого вопроса и пункта. Поэтому мы сужаем круг к одной конкретной цели, которую хотим достичь.

К примеру, избирателям нужно решить, за кого проголосовать во время выборов. Скорее всего, они выберут кандидата, разделяющего самые главные ценности. Кандидат по ЛГБТ. Так я за него и проголосую. А какая у кандидата программа по другим вопросам становится не столь важной. Выбор делается без анализа картины в целом. В первую очередь нас волнуют самые важные для нас задачи, а всеми остальными можно пренебречь.

У Путина главная цель – не проиграть войну. Другие задачи – сохранить жизнь людей, сохранить экономику России, наладить международные отношения. Это как второстепенные пункты, которые он может проигнорировать. Этот эффект заметности может подтолкнуть Путина к ядерной атаке, если применение ядерного оружия поможет победить в войне, он может нажать кнопку, не задумываясь о возможных последствиях.

Арифметика сострадания

Этот эффект можно описать выражением "смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика". Иными словами, когда мы слышим историю о трагической смерти одного человека, то нас он цепляет гораздо больше, чем новости о гибели сотен тысяч человек. В 2015 году в сеть облетели фотографии Айлона Курди, сирийского мальчика, погибшего во время бегства из Сирии. Публикация одной этой фотографии вызвала огромный общественный резонанс, и люди стали гораздо активнее обсуждать войну в Сирии.

К тому моменту война шла уже 4 года, сотни тысяч людей погибли, но общество этого словно не замечало. Это не значит, что с нами что-то не так, это психология и так, к сожалению, работает наш мозг. Эффект сострадания действует на всех, включая Путина. Так что если он все же решится применить ядерное оружие, количество абстрактных для него жертв не имеет значения.

Непосредственное отношение к ядерному оружию

2017 ученые провели эксперимент, они поставили жителям США задачу: представьте, что Америка начала войну с Ираном. Война идет не по плану, а если конфликт не окончить сейчас, погибнут еще 20 тысяч американских солдат. Станете ли вы сбрасывать ядерную бомбу на Иран, чтобы закончить войну и спасти военных?

Большинство респондентов ответили положительно, причем вне зависимости от того, сколько погибло иранских мирных жителей – 100 тысяч или 2 миллиона. Цифры давали разные. Этот эффект назвали "честным насилием", когда человек готов совершить какой-то жестокий поступок, но при этом считает, что его жестокость приведет к чему-то хорошему.

Причем, как выяснили ученые, чем больше жестоких законов поддерживает человек, тем больше он одобрял ядерный удар. Например, за применение ядерного оружия чаще выступали респонденты, поддерживающие казнь, аборты и расовую дискриминацию. И по мнению авторов, Путин как раз из тех, кто оправдывает насилие воображаемым добром. Подтверждение тому они видят в его политике, репрессиях, разгонах демонстраций и самой войне.

Конечно, все эти психологические эффекты не помогут со стопроцентной вероятностью сказать, будет ли ядерный удар или нет. Но, по мнению авторов статьи, эти аргументы доказывают, что вероятность применения Путиным ядерного оружия достаточно высока. Поэтому советуют лидерам Запада помнить об этом и продумать свои действия вперед.