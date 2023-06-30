Почему женщины имитируют оргазм: 10 самых распространенных причин и как распознать пик удовольствия

Считается, что женский оргазм сложный процесс. В значительной степени именно это убеждение и есть основой того, что женщины имитируют оргазм. В то же время, есть ряд объективных причин, почему это может происходить.

Почему некоторые женщины имитируют оргазм и как распознать обман, рассказали специалисты Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

Смотрите также 6 необычных поз в сексе для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новенькое

Почему женщины имитируют оргазм: 10 причин

Страх негативной оценки (а что как партнер подумает, что я "фригидна" или со мной что-то не так). "Хотя бы все закончилось как можно быстрее" (потому что что-то болит, есть чувство усталости, неинтересно, очень долго, плохая стимуляция). Страх обидеть партнера. Желание повысить самооценку партнера. Убеждение, что сексуальная женщина всегда должна получить оргазм (если я не получаю, то со мной что-то не так, а я хочу быть сексуальной). Чтобы сохранить отношения (без сексуальной коммуникации в паре). Нет доверия к партнеру, переживания о безопасности. Отсутствие опыта оргазмичности или сложности в достижении оргазма. Непонимание важности оргазма, привычка имитировать. Негативный опыт (попытка быть честной не была воспринята адекватно в прошлом).

Как понять, что женщина имитирует оргазм

Главным признаком сексуального возбуждения женщины считают появление вагинальной смазки. Малые половые губы набухают, а большие – истончаются и удаляются от входа во влагалище. Увеличивается клитор и грудные железы, напрягаются соски.

В фазе плато сужается входное отверстие влагалища на 30%, так называемая оргастическая манжетка, а цвет малых половых губ меняется, учащается дыхание, повышается давление.

Если возбуждение не закончится оргазмом, гиперемия клитора может наблюдаться до нескольких часов. Если был оргазм, то клитор становится излишне чувствительным и женщины избегают его стимуляции.

Если оргазм был, то женщина будет замирать вследствие концентрации на приятных ощущениях, идущих от генитальной зоны, позже они распространятся по всему телу, будут ощущаться сокращения мышц входа во влагалище и пульсация в области таза.

Мышечное напряжение по всему телу увеличится, оргастическая манжетка будет сокращаться. Покраснение будет достигать максимальной интенсивности.