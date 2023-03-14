Что такое синдром отличника и как его побороть

Для кого-то "синдром отличника" может звучать безвредно. Однако на самом деле перфекционизм – проблема, с которой сталкивается все больше людей.

Возникает все больше исследований и методик коррекции этого состояния. Следовательно, люди, страдающие перфекционизмом, могут научиться справляться с ним и улучшить качество своей жизни.

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Что такое синдром отличника

Люди, страдающие им, обычно имеют схожие линии поведения и убеждения:

Их стандартам и ожиданиям трудно или даже не соответствовать.

Невозможность достичь "идеала" ведет к понижению производительности.

Несоответствие ожидания и реальности часто влияет на самочувствие человека – у него появляются тревога, депрессивное состояние, перманентное чувство неудовлетворенности. Желание сделать конкретную задачу идеально оставляет мало времени для других аспектов жизни, что приводит к социальной изоляции и сужению круга интересов.

Синдром отличника напрямую связан с излишне критической самооценкой. В этом стандарты "идеального" могут распространяться и на окружающих, и на их действия.

Часто у тех, кто страдает синдромом отличника, есть убеждение, что окружающие тоже ожидают от них совершенства.

Люди с высоким уровнем перфекционизма часто тратят на выполнение и переработку задачи больше времени, чем нужно, из-за своих высоких стандартов и страха совершить ошибку. Кроме того, перфекционизм обостряет ряд расстройств, включая обсессивно-компульсивное расстройство, социальное тревожное расстройство, паническое расстройство, расстройство пищевого поведения.

Синдром отличника возникает, как правило, в школьный период. Причиной появления синдрома становятся высокие ожидания ребенка. Дети с синдромом отличника старательны и послушны, они всегда выполняют все задачи, они пытаются предугадывать желания окружающих, чтобы угодить. У таких детей чаще всего невроз, психосоматические заболевания, сложности с социальными контактами и адаптацией в коллективе. Часто человек переносит синдром отличника в вуз и рабочую среду.

Как побороть синдром отличника

Начните с честного ответа на следующие вопросы: В какой сфере жизни я могу снизить стандарты без больших потерь? Для ответа на вопрос можно использовать колесо баланса – методику, с помощью которой оценивается наполненность различных сфер жизни.

Какая деятельность доставляет мне наслаждение? Именно процесс, а не результат. Далее нужно создавать условия, чтобы такой деятельности было больше. Кто из окружения может стать для меня близким, с кем я готов попытаться построить неидеальные отношения как дружеские, так и романтические?

После этого психологи предлагают пройти пять шагов на пути к избавлению от синдрома отличника, мешающего жить:

Определите, как лишний перфекционизм вам вредит. Следите за своим состоянием и триггерами. Обратитесь за профессиональной помощью. Ограничьте рабочее время и задание строгими рамками. Проследите взаимовлияние перфекционизма и вашего окружения.

Выполняя эти шаги, вы поймете суть ваших межличностных отношений, из чего они состоят, а значит, сможете изменить их – уменьшить напряжение, собственное раздражение.