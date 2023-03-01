Тревожное расстройство

От тревожных расстройств страдает около 10% населения планеты, женщины – вдвое чаще мужчин. В Украине эта цифра после начала войны будет гораздо выше. По предварительным прогнозам Минздрава, психологическая поддержка потребует около 15 миллионов украинцев, из них около 3 – 4 миллионов нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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Ранее несколько исследований показывали, что из-за этих расстройств люди часто имеют слабое физическое здоровье. В то же время, многие пациенты не получают облегчения от стандартного лечения тревожности – лекарств и психотерапии.

Ученые рассматривают физическую активность как полезный инструмент в профилактике и облегчении симптомов тревожного расстройства. Помимо улучшения психического состояния людей она может положительно сказаться на их физическом здоровье и продолжительности жизни. Однако до сих пор мало известно о том, как на риск развития тревожности действует разный уровень физической активности и влияет ли его влияние на мужчин и женщин.

Физическая активность уменьшает тревожность

В новом исследовании ученые наблюдали за 385 тысячами людей в течение 21 года. В анализ были включены данные лыжников-любителей, участвовавших в забеге с 1989 по 2010 год, и людей, не участвующих в забегах.

Ученые обнаружили, что у физически активных людей риск развития тревожного расстройства в течение 21 года был на 60% ниже. Эти результаты были справедливы как для мужчин, так и для женщин.

Однако ученые обнаружили некоторую разницу между эффектом активной жизни для мужчин и женщин. У мужчин риск тревожности снижался одинаково, вне зависимости от спортивных результатов. А у женщин из группы с лучшими показателями в лыжной гонке риск тревожности был почти вдвое выше, чем в группе с более низкими результатами.

Наше исследование показывает, что соотношение между симптомами тревожности и физической активностью может быть нелинейным,

– сказала Мартина Свенссон из Лундского университета, соавтор исследования.

Авторы исследования считают, что новое исследование доказывает эффективность физической активности в профилактике тревожности. Сегодня это одно из крупнейших исследований на эту тему. Кроме того, ранее в научные работы включали мало женщин.