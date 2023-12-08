Когда жизнь теряет краски: почему возникает апатия и как ее побороть

Апатия – это состояние эмоционального безразличия и утраты интереса к окружающему миру, характеризующееся отсутствием мотивации, инициативы и желания заниматься обычными или приятными делами. Люди с апатией могут испытывать безразличие к социальным контактам, работе или хобби.

Почему возникает апатия

Бывает такое, что нужно организовывать похороны матери, работать, находясь в середине тяжелого бракоразводного процесса, и в целом совершать какие-то действия, находясь в состоянии сильного стресса. Неизбежно возникающие чувства – гнев, скорбь, тоска – приходится откладывать, чтобы они не мешали действовать здесь и сейчас.

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Когда человек уже вышел из травмирующей ситуации, он может продолжать подавлять негативные эмоции. Со стороны будет казаться, что такой человек очень успешно справился с этим негативным опытом. Но на самом деле она просто не имела возможности сокрушаться.

Длительное подавление негативных эмоций, скорее всего, приведет к подавлению и положительным. Реакция на давку в метро или бонус на работе будет все равно никакой.

Как побороть апатию

В случае угнетенных эмоций может помочь эмоционально-фокусная терапия (ЭФТ). Работа в ЭФТ построена по убеждению в том, что эмоции тесно связаны с нашей идентичностью, помогают нам принимать решения и определять собственные преимущества – именно поэтому они так важны.

Терапевт, работающий в этом подходе, поможет вам осознать свои эмоции и принять их, какими бы они ни были, но нужно быть готовым к тому, что терапевтический процесс может занять некоторое время. Постепенно вы сможете не только испытать эмоции, но и научиться управлять ими – это позволит справиться со стрессовыми ситуациями, которые могут возникнуть в будущем.