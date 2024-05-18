Почему человека перестает храпеть, когда его толкнуть

Если толкнуть храпящего человека, это может временно прекратить неприятные звуки. Внешние раздражители могут на мгновение изменить поток воздуха или напряжение мышц в дыхательных путях, что приводит к остановке храпа.

Почему возникает храп

Храп возникает, когда воздух не может свободно проходить через нос или рот. Тогда поток воздуха вызывает вибрацию тканей рта, носа или горла во время сна – так получается неприятный звук.

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Легкий или случайный храп не является поводом для беспокойства. Однако хронический храп может увеличить риск возникновения некоторых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Эти риски возрастают, если храп связан с обструктивным апноэ сна.

Почему помогает толкание

Если толкнуть человека, который храпит, это может временно прекратить ужасные звуки. Внешние раздражители, такие как свист или толчки, могут изменить движение воздуха в дыхательных путях.

Однако такие перерывы обычно быстро заканчиваются, а храп может возобновиться, как только человек вернется в свое положение для сна или характера дыхания.

К тому же такие действия не устраняют основные причины храпа. Чтобы эффективно бороться с хроническим храпом, важно определить его конкретный тип (носовой, ротовой или горловой) и прибегнуть к соответствующим мерам, таких как изменение образа жизни, использование устройств против храпа или медикаментозное лечение. Конкретный способ может назначить только врач.