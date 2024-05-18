Чому людини перестає хропіти, коли її штурхнути

Якщо штурхнути людину, яка хропить, це може тимчасово припинити неприємні звуки. Зовнішні подразники можуть на мить змінити потік повітря або напруження м'язів у дихальних шляхах, що призводить до зупинки хропіння.

Чому виникає хропіння

Хропіння виникає, коли повітря не може вільно проходити через ніс чи рот. Тоді потік повітря викликає вібрацію тканин рота, носа чи горла під час сну – так виходить неприємний звук.

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Легке або випадкове хропіння не є приводом для занепокоєння. Однак хронічне хропіння може збільшити ризик виникнення деяких захворювань, включаючи інфаркт та інсульт. Ці ризики зростають, якщо хропіння пов'язане з обструктивним апное сну.

Чому допомагає штовхання

Якщо штовхнути людину, яка хропить, це може тимчасово припинити жахливі звуки. Зовнішні подразники, такі як свист або поштовхи, можуть змінити рух повітря у дихальних шляхах.

Однак такі перерви зазвичай швидко закінчуються, а хропіння може відновитися, як тільки людина повернеться у своє становище для сну чи характеру дихання.

До того ж такі дії не усувають основні причини хропіння. Щоб ефективно боротися з хронічним хропінням, важливо визначити його конкретний тип (носовий, ротовий або горловий) і вдатися до відповідних заходів, таких як зміна способу життя, використання пристроїв проти хропіння або медикаментозне лікування. Конкретний спосіб може призначити лише лікар.