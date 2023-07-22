Овощи и фрукты: почему и сколько их нужно есть
Источник:NHS
Есть больше овощей и фруктов – это одна из немногих рекомендаций по питанию, в которой мы можем быть абсолютно уверены. Она встречается почти во всех рекомендациях от авторитетных организаций.
Польза фруктов и овощей
Исследования показывают, что это снижает риск развития заболеваний сердца, сосудов и некоторых видов рака (например, кишечника и желудка).
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Другие полезные свойства:
- у них много витаминов и минералов;
- они содержат пищевые волокна, которые предотвращают запор и другие заболевания кишечника;
- у них мало жира и калорий, так что вам будет проще поддерживать здоровый вес.
Сколько овощей и фруктов съедать за день
Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать 400 г каждый день (овощей и фрукты вместе, а не по 400 г каждого). Это минимум, не бойтесь съесть больше.
Есть два подхода, как можно выполнить норму, выбирайте удобное для вас:
- соблюдать принцип здоровой тарелки;
- считать фрукты и овощи порциями – съедайте минимум 5 порций по 80 г каждый день. Одна порция – это примерно один банан или помидор.
Что считать овощами и фруктами
С точки зрения питания грибы и ягоды относятся к овощам и фруктам. А вот картошка – нет. В нем очень много крахмала, поэтому он больше подходит к зерновым.
Овощи удобно делить на 5 групп:
- темно-зеленые: брокколи, шпинат, листовые салаты и зелень;
- крахмалистые: кукуруза, зеленый горошек;
- красные и оранжевые: помидор, морковь, красный перец, тыква;
- бобовые: фасоль, чечевица, нут;
- другие: салат айсберг, лук, огурец, сельдерей, капуста, грибы, авокадо, кабачок, оливки, спаржа, свекла.
Фрукты можно разделить следующим образом:
- цитрусовые: грейпфрут, лимон, лайм, мандарин, апельсин, помело;
- яблоневые: яблоко, груша, айва;
- тропические: банан, манго, дыня, арбуз, ананас;
- с косточкой: абрикос, вишня, черешня, нектарин, персик, сливу.
Не забывайте, что питание должно быть разнообразным, ведь ни один из продуктов не содержит всех питательных веществ. Удобно пользоваться правилом радуги – выбирать овощи и фрукты разных цветов.