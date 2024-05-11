В каких случаях полезно полоскать миндалины

Миндалины - это часть иммунной и лимфатической систем организма. Они выглядят как две подушечки из лимфоидной ткани и производят иммунные клетки. Миндалины размещаются в задней части горла и являются первой линией защиты от вирусов и бактерий, которые попадают в рот.

Заболевания миндалин

Когда бактерии и вирусы попадают в рот, а миндалины с ними не справляются, то они воспаляются. Это называется тонзиллитом, или ангиной. При тонзиллите миндалины отекают, воспаляются лимфатические узлы на шее, болит горло и трудно глотать.

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Еще одна напасть, которая может осложнить жизнь наших миндалин, – это камни, или пробки: скопление мертвых клеток, слизи, частиц пищи, которые попали в глубокие карманы миндалин. Пробки можно даже увидеть во рту с помощью зеркала: они выглядят как белые скопления налета.

В них нет ничего страшного, и если люди они не беспокоят, с ними можно не бороться. Но иногда они вызывают неприятный запах изо рта и боль при глотании.

Полоскание поможет при ангине или корках

Полоскание горла солевым раствором облегчает боль при воспалении миндалин. Но оно не предотвращает инфекцию и не избавит от нее. Чаще всего организм с ней справится сам. А вы ему поможете, если будете отдыхать, пить много жидкости и снимать боль и жар, когда это нужно.

Раствор для полоскания можно приготовить самостоятельно. Для этого надо растворить 1/2 чайной ложки поваренной соли примерно в 240 миллилитрах теплой воды.

Полоскание солевым раствором помогает предотвратить появление пробок и избавиться от них, если они уже есть. Во время полоскания пробки понемногу отслаиваются.

Появление корочек сложно контролировать, но в этом поможет забота о гигиене полости рта и чистка зубов дважды в день. Иногда при корках на миндалинах врачи могут рекомендовать полоскать рот солевым раствором после еды.