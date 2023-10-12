Польза мастурбации: поможет ли самоудовлетворение преодолеть стресс

Мастурбация это не только о наслаждении, на самом деле это настоящий гормональный коктейль, который может помочь снять стресс, расслабиться, сделает сон крепче, а еще лучше познать свое тело. Так вы будете лучше знать, что вас возбуждает.

Во время мастурбации выделяются гормоны – эндорфины, именно благодаря ей мы чувствуем временное повышение настроения и получаем удовольствие.

Смотрите также Правда ли, что кофе усугубляет оргазм: сексолог провел эксперимент

При оргазме у женщин снижается активность той части мозга, которая связана со страхом и переживаниями, а организм стимулирует высвобождение окситоцина.

Более того, снижается риск депрессии, опять же благодаря выбросу эндорфинов. Поэтому снимать стресс мастурбацией – наверное, самый безопасный способ преодоления стрессовых ситуаций. А еще высвобождение окситоцина способствует крепкому и здоровому сну.

Еще преимущество мастурбации в том, что здесь можно быть просто собой и не беспокоиться о том, как ты выглядишь, есть волосы на твоих ногах или нет, как и что делаешь. Также вы не думаете о том, достигнете ли вы оргазма или нет, и вместо того, чтобы беспокоиться этим, можно просто сосредоточиться на собственных ощущениях.

Кстати говоря, последние исследования предлагают не делить оргазм на вагинальный и клиторальный. Они называют оргазм у женщин единственным словом – женским и не важно, как именно он был достигнут: путем проникновения или стимуляции клитора.