Чудо-лекарство или разрекламированный фуфломицин: новые данные о пользе и побочных эффектах Ozempic

Препараты на основе семаглутида, которые используются для лечения диабета и ожирения и известны под брендами Ozempic и Wegovy, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и функции желудочно-кишечного тракта.

Согласно исследованию, опубликованным в журнале International Journal of Obesity, использование семаглутида снижает риск смертности на 21%, включая уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, и на 76% снижает необходимость госпитализации из-за сердечной недостаточности.

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Польза семаглутида

Кроме этого, лекарства для борьбы с ожирением уменьшают риск развития инфаркта миокарда и сердечного приступа на 24%, а также инсульта у людей с диабетом на 35%. Они также снижают потребность в коронарной реваскуляризации (процедура для восстановления кровотока) на 24%.

Снижение веса тесно связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью, отмечает первый автор исследования Андре Саад. По словам ученых, Ozempic и Wegovy непосредственно влияют на кровеносные сосуды, что улучшает приток крови к сердцу, снижает артериальное давление, и нормализует функции центральной нервной системы, почек и печени.

Побочные эффекты семаглутида

Ученые также исследовали, как размер дозы семаглутида влияет на возникновение побочных эффектов желудочно-кишечного тракта, таких как боль в желудке, тошнота, запоры и диарея. Было установлено, что наибольшее количество таких эффектов наблюдалось у тех, кто получал 2,4 мг семаглутида.

Не выявлено связи между возникновением запоров и способом введения препарата, как перорально, так и с помощью инъекций. Доза 50 мг ассоциировалась с большим количеством побочных эффектов по сравнению с дозами 3 мг, 7 мг, 14 мг и 25 мг.

Мета-анализ показал, что побочные эффекты часто приводят к прекращению лечения у 9 – 11% пациентов. При введении 0,5-2,4 мг семаглутида инъекционно чаще отмечались тошнота и рвота.

При пероральном употреблении количество пациентов, которые прекратили лечение из-за побочных эффектов, возрастало с дозами от 3 мг до 25 мг, но снижалось при дозе 50 мг.