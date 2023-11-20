Как правильно сидеть за компьютером, чтобы не болела спина

Когда приходится проводить долгое время за компьютером, часто возникает соблазн скрестить ноги или согнуться, кажется, что это удобное положение. Однако такие привычки могут отрицательно повлиять на здоровье спины, колен и шеи, а также на кровообращение в теле.

Чтобы предотвратить эти проблемы, важно следить за своей осанкой, выбирать удобный стул и стол, и правильно располагать на рабочем столе клавиатуру, мышь, телефон и другие предметы.

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Правильное сиденье за компьютером можно освоить, но это потребует некоторой тренировки. Сначала это может быть необычно, потому что мышцам нужно время, чтобы приспособиться к новому положению тела. Однако эти усилия помогут избежать боли и проблем со здоровьем в будущем.

Стол и стул

Для уменьшения риска боли в спине важно иметь стул, который можно регулировать по высоте, наклону и положению спинки. В случае отсутствия регулируемого стула необходимо выбрать тот, который поддерживает естественные изгибы позвоночника.

Высота стула должна быть такой, чтобы ступни касались пола или подставки для ног. Бедра должны быть параллельны полу, плечи расслаблены, а запястья и предплечья прямые, образуя L-образный угол в локтевом суставе. Если стул вращается, не следует возвращаться в талии; лучше развернуться всем телом.

Коленки нужно согнуть под прямым углом и держать их на уровне бедер или чуть выше. Скрещивание ног не рекомендуется, поскольку это может усугубить проблемы с осанкой.

Важно, чтобы под столом было достаточно места для колен, бедер и ступней. Если стол слишком низкий, можно подложить под его ножки крепкие доски, а если слишком высокий – отрегулировать высоту стула и при необходимости использовать подставку для ног.

Экран и другие предметы

Экран монитора должен располагаться на расстоянии вытянутой руки, чтобы верхняя часть была примерно на уровне глаз. Неправильная высота монитора может привести к сгибанию шеи, что вызывает напряжение в мышцах, поднимает плечи и оказывает давление на верхнюю часть грудной клетки. Для предотвращения этого эффекта низкий монитор можно поставить на подставку, а для высокого – подрегулировать высоту стула.

Рабочие предметы, такие как степлер, документы и телефон, следует размещать в пределах досягаемости, чтобы не тянуться за ними. Если предмет далеко, не следует сильно наклоняться вперед и скручиваться; лучше встать и взять. Если вы часто разговариваете по телефону на работе, рекомендуется использовать наушники или гарнитуру Bluetooth.