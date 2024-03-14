Как правильно заниматься анальным сексом

Анальный секс - одна из самых популярных категорий порно, которую просматривают в Украине. Поэтому можно сделать вывод, что люди хотят не только смотреть, но и практиковать. Рассказываем, как это сделать, чтобы не пожалеть.

Прежде всего нужно поговорить с партнером или партнершей и получить согласие, это касается не только анального секса, а любой близости. Но во время такого проникновения это особенно важно, потому что этого должны хотеть все участники. Это уменьшит риски трещин, разрывов и других травм.

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Как заниматься анальным сексом

Предварительно опорожните кишечник. Клизму делать не обязательно, но если нужно психологическое спокойствие, то используйте 300 миллилитров по 10 – 15 секунд до тех пор, пока вода, которая выходит, не станет чистой.

Запаситесь лубрикантом. В прямой кишке не вырабатывается смазка, без которой вероятность заработать анальные трещины сильно повышается.

Подготовьте вход. Разбудите партнера и разработайте анальное отверстие, постепенно применяя пальцы. Вводите и выводите их до тех пор, пока не пропадет мышечный спазм, но будьте осторожны с ногтями. Также для этого можно использовать секс-игрушки.

Наденьте презерватив. Если не хотите подхватить инфекции, передающиеся половым путем, например, гонорею, сифилис и даже ВИЧ, или лечить воспаление уретры в результате контакта с содержимым кишечника.

Смените презерватив или промойте игрушку, если хотите перейти к другому виду секса. И контролируйте, чтобы ничего не попало в область влагалища на член или игрушку. Иначе может произойти заражение кишечной палочкой.

И помни, что боль – это ненормально, а признак того, что что-то идет не так. Срочно остановитесь и обратитесь к врачу, если появились кровянистые выделения.