Важный совет для мужчин: нашли простой способ повысить сексуальное желание у женщин

Австралийские исследователи выяснили, что существует связь между распределением в паре домашних обязанностей и либидо у женщин. Эксперты установили, что в семьях, где вопросы быта распределили справедливо, женщины имеют большее удовольствие от своего партнера.

К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна. Задача исследования заключалась в том, чтобы выяснить, как справедливость при распределении обязанностей может влиять на сексуальное желание.

Также на тему Популярный миф о женском оргазме, с которым давно пора попрощаться

Новое исследование женского либидо

В нем приняли участие 299 австралиек в возрасте от 18 до 39 лет. Им задали вопросы, касающиеся их отношений и сексуального желания. Они включали оценку работы по дому, умственной нагрузке (например, кто обычно помнит все дни рождения, сможет перечислить содержимое амбара, в курсе, куда звонить по телефону, чтобы вызвать сантехника, и так далее) и у кого в паре обычно больше свободного времени.

Распределение обязанностей влияет на сексуальное желание женщин

Оказалось, что интимная жизнь насыщена в тех парах, где мужчины готовы брать на себя больше физической и умственной нагрузки при решении бытовых вопросов. Также свою роль играет, к примеру, наличие детей. Если забота о детях ложится в основном на плечи женщины, это приводит к снижению справедливости в отношениях и, следовательно, снижению сексуального влечения с ее стороны.

Кроме того, исследование показало, что чем дольше пара находится в отношениях, тем более несправедливыми они становятся. Это также приводит к понижению либидо у женщин.

Исследование показывает, что низкое либидо у женщин – это его не личная проблема. Это скорее проблема, требующая усилий со стороны обоих партнеров.