Какие повысить доверие к вашим словам: психологи нашли ключевой фактор: психологи нашли ключевой фактор

Уровень доверия к человеку и его профессиональным качествам напрямую связан со "скромным" поведением. К такому выводу пришли психологи из США и Австрии, проанализировав реакцию широкой аудитории на высказывания ученых.

Исследователи из Питтсбургского и Вандербильтского университетов (США), а также из Венского университета (Австрия) изучили факторы, которые побуждают людей доверять ученым, пишет 24 Канал со ссылкой на авторитетный научный журнал Nature Human Behavior.

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Новое исследование доверия

В ходе пяти экспериментов, в которых приняли участие 2034 человека, исследователи обнаружили интересную закономерность. В первом эксперименте участники оценивали ученых с точки зрения "интеллектуального смирения" – способности признавать, что их знания (включая собственные) могут быть неполными или ошибочными.

Ответы на последующие вопросы показали, что респонденты чаще соглашались с мнением тех ученых, которых они ранее охарактеризовали как "интеллектуально смиренных".

Во втором эксперименте участникам предложили прочитать одну из трех статей о вымышленной исследовательнице, которая изучает способы борьбы с длительным коронавирусом. Все статьи содержали одинаковую позицию по лечению, но отличались описанием самой исследовательницы.

Интеллектуальное смирение

В характеристике либо вообще не было информации об "интеллектуальном смирении", либо указывался его низкий или высокий уровень. Респонденты, которым ученая была представлена как "интеллектуально не смиренная", значительно меньше доверяли ее словам и чаще сомневались в правдивости ее исследований по сравнению с теми, кто получил нейтральное или положительное описание.

Третье и четвертое исследования подтвердили, что выявленная закономерность не зависит от пола и расовой принадлежности. В пятом эксперименте ученые пытались выявить, какие поведенческие характеристики воспринимаются как индикаторы высокого или низкого уровня "интеллектуального смирения".

Участники прочитали одно из четырех интервью с вымышленным ученым, в каждом из которых применялся метод, способствующий восприятию "интеллектуального смирения", например, спикер упоминал ограничения исследования или упоминал заслуги своих аспирантов.

Эти подходы повысили представление об "интеллектуальном смирении" ученого среди участников, но не увеличили уровень доверия к его словам. В некоторых случаях респонденты, наоборот, стали меньше доверять вымышленному герою.

Авторы исследования планируют продолжить работу, чтобы выяснить, какие конкретные стратегии могут помочь в демонстрации "интеллектуального смирения" в публичных выступлениях и одновременно вызвать доверие у аудитории. Тем не менее результаты экспериментов приятно удивили их.