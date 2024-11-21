Які підвищити довіру до ваших слів: психологи знайшли ключовий фактор

Рівень довіри до людин та її професійних якостей безпосередньо пов'язаний зі "скромною" поведінкою. До такого висновку дійшли психологи з США та Австрії, проаналізувавши реакцію широкої аудиторії на висловлювання вчених.

Дослідники з Піттсбурзького та Вандербільтського університетів (США), а також з Венського університету (Австрія) вивчили фактори, які спонукають людей довіряти вченим, пише 24 Канал з посиланням на авторитетний науковий журнал Nature Human Behavior.

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Нове дослідження довіри

В ході п'яти експериментів, в яких взяли участь 2034 особи, дослідники виявили цікаву закономірність. У першому експерименті учасники оцінювали вчених з погляду "інтелектуального смирення" – здатності визнавати, що їхні знання (включно з власними) можуть бути неповними або помилковими.

Відповіді на подальші запитання показали, що респонденти частіше погоджувалися з думкою тих вчених, яких вони раніше схарактеризували як "інтелектуально смиренних".

В другому експерименті учасникам запропонували прочитати одну з трьох статей про вигадану дослідницю, яка вивчає способи боротьби з тривалим коронавірусом. Усі статті містили однакову позицію щодо лікування, але відрізнялися описом самої дослідниці.

Інтелектуальна смирення

В характеристиці або взагалі не було інформації про "інтелектуальне смирення", або вказувався його низький чи високий рівень. Респонденти, яким учена була представлена як "інтелектуально не смиренна", значно менше довіряли її словам і частіше сумнівалися в правдивості її досліджень порівняно з тими, хто отримав нейтральне або позитивний опис.

Третє та четверте дослідження підтвердили, що виявлена закономірність не залежить від статі та расової приналежності. У п'ятому експерименті вчені намагалися виявити, які поведінкові характеристики сприймаються як індикатори високого чи низького рівня "інтелектуального смирення".

Учасники прочитали одне з чотирьох інтерв'ю з вигаданим ученим, в кожному з яких застосовувався метод, що сприяє сприйняттю "інтелектуального смирення", наприклад, спікер згадував обмеження дослідження або згадував заслуги своїх аспірантів.

Ці підходи підвищили уявлення про "інтелектуальне смирення" вченого серед учасників, але не збільшили рівень довіри до його слів. У деяких випадках респонденти, навпаки, почали менше довіряти вигаданому герою.

Автори дослідження планують продовжити роботу, щоб з'ясувати, які конкретні стратегії можуть допомогти в демонстрації "інтелектуального смирення" в публічних виступах і одночасно викликати довіру в аудиторії. Проте результати експериментів приємно здивували їх.