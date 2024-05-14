Медосмотр мужчин с инвалидностью: в Минздраве сделали важное заявление

Минздрав проведет проверки решений медико-социальных экспертиз в отношении мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.

Как отметили в Минздраве, будут проверять решение комиссии в отношении мужчин, в возрасте от 25 до 50 лет.

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В то же время проверять будут не все такие решения медико-социальных экспертиз. Исключения составляют:

те, кому изменили группу инвалидности на 2 или 3;

те, кто получил группу инвалидности вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества;

те, у кого отсутствуют конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов;

те, у кого диагностировали онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы из-за инвалидности с детства.

Также пресс-служба отметила, что самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, которые получили инвалидность после полномасштабного российского вторжения, по состоянию на сейчас не нужно.

Что этому предшествовало

В Украине приняли закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он вступает в силу 18 мая.

В Минздраве отметили, что все граждане обязательно должны пройти медицинский осмотр, в рамках которого комиссия определит, пригодны ли они нести военную службу.

Те, кто ранее получил психологическое и/или медицинское образование, имеют возможность пройти военную службу по контракту сроком на один год.

Закон предусматривает прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) в дистанционном формате для тех военных, которые лечатся за рубежом. Это будут делать, чтобы выяснить, нуждаются ли они в длительном лечении.

. Люди с I, II и III группами инвалидности не подлежат мобилизации и могут служить только по собственному желанию, предварительно заключив контракт с Вооруженными силами.