Медосмотр мужчин с инвалидностью: в Минздраве сделали важное заявление
14 мая 2024, 09:29Читати новину українською
Источник:МИНЗДРАВ
Минздрав проведет проверки решений медико-социальных экспертиз в отношении мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.
Как отметили в Минздраве, будут проверять решение комиссии в отношении мужчин, в возрасте от 25 до 50 лет.
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В то же время проверять будут не все такие решения медико-социальных экспертиз. Исключения составляют:
- те, кому изменили группу инвалидности на 2 или 3;
- те, кто получил группу инвалидности вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества;
- те, у кого отсутствуют конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов;
- те, у кого диагностировали онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы из-за инвалидности с детства.
Также пресс-служба отметила, что самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, которые получили инвалидность после полномасштабного российского вторжения, по состоянию на сейчас не нужно.
Что этому предшествовало
- В Украине приняли закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он вступает в силу 18 мая.
- В Минздраве отметили, что все граждане обязательно должны пройти медицинский осмотр, в рамках которого комиссия определит, пригодны ли они нести военную службу.
- Те, кто ранее получил психологическое и/или медицинское образование, имеют возможность пройти военную службу по контракту сроком на один год.
- Закон предусматривает прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) в дистанционном формате для тех военных, которые лечатся за рубежом. Это будут делать, чтобы выяснить, нуждаются ли они в длительном лечении.