Медогляд чоловіків з інвалідністю: у МОЗ зробили важливу заяву

МОЗ проведе перевірки рішень медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни.

Як зазначили у МОЗ, перевірятимуть рішення комісії щодо чоловіків, віком від 25 до 50 років.

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Водночас перевірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз. Винятки становлять:

ті, кому змінили групу інвалідності на 2 чи 3;

ті, хто отримав групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;

ті, у кого відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів;

ті, у кого діагностували онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

Також пресслужба наголосила, що самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які отримали інвалідність після повномасштабного російського вторгнення, станом на зараз не потрібно.

Що цьому передувало

В Україні ухвалили закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він набуває чинності 18 травня.

У МОЗ зазначили, що усі громадяни обов'язково мають пройти медичний огляд, у межах якого комісія визначить, чи придатні вони нести військову службу.

Ті, хто раніше здобув психологічну та/або медичну освіту, мають можливість пройти військову службу за контрактом терміном на один рік.

Закон передбачає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у дистанційному форматі для тих військових, які лікуються за кордоном. Це робитимуть, аби з'ясувати, чи потребують вони тривалого лікування.

. Люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації і можуть служити лише за власним бажанням, попередньо уклавши контракт із Збройними силами.