Выяснили, какой орех нормализует уровень холестерина

В новом исследовании ученые оценили, как влияет ежедневное употребление грецких орехов на риск болезней сердца и сосудов пожилых людей.

Употребление орехов – важная часть разных диет, в которых преобладает растительная пища. Известно, что они связаны со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15% и снижением смертности от них на 23%.

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Это связывают с тем, что они являются источником омега-3 кислот. Ранее небольшие исследования показывали, что орехи обладают способностью снижать уровень холестерина в крови. Однако многие аспекты этого эффекта до сих пор неизвестны.

Новое исследование орехов

Предыдущие исследования показали, что орехи – и грецкие орехи в частности – связаны с понижением частоты болезней сердца и инсульта. Они изменяют качество частиц липопротеина низкой плотности (ЛПНП),

– сказал Эмилио Росс, соавтор исследования.

Росс рассказал, что частицы ЛПНП могут быть разных размеров. Ранее было известно, что более мелкие и более плотные частицы ЛПНП чаще связаны с развитием атеросклероза. В новом исследовании ученые пошли дальше – они оценили, как влияет употребление грецких орехов на изменения в уровне всех липопротеинов крови.

Ученые проанализировали данные, полученные в исследовании влияния грецких орехов на здоровое старение. В нем наблюдали за 708 людьми в возрасте 63 – 79 лет в течение двух лет. Участники из одной группы должны были добавить в свой ежедневный рацион пол чашки грецких орехов (30 – 60 граммов), другая – нет.

Грецкие орехи нормализуют уровень холестерина

Авторы исследования проверили уровни холестерина и размеры частиц липопротеинов у всех участников. У людей, которые в течение двух лет ели больше грецких орехов, уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности существенно снизился (на 4,3 и 8,5 мг/дл соответственно). Употребление орехов было связано с уменьшением общего количества частиц ЛПНП, особенно частиц мелкого размера.

Грецкие орехи были также связаны и с понижением липропротеинов средней плотности. С недавнего времени их считают важным маркером риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эффект орехов для мужчин был более отчетливым: у них уровень ЛПНП в крови снизился почти на 9%, у женщин – на 2,6%.