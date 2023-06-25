Действительно ли после 50 труднее похудеть: 5 факторов, играющих ключевую роль

После 50 лет сбросить лишний вес действительно может быть сложнее. И причина не только в том, что с возрастом труднее менять образ жизни, но и в физиологических факторах.

Однако это вовсе не означает, что нужно просто принять прибавку веса как неизбежный процесс старения. Есть несколько советов, которые могут помочь похудеть даже после 50 лет. Итак, рассказываем, почему так происходит и в конце концов, как похудеть после 50 лет.

Смотрите также Можно ли взрослым употреблять молоко: все за и против

Прежде всего, нужно понимать какие именно препятствия, становятся на пути к похудению в зрелом возрасте.

Фактор 1: потеря мышечной массы

К 50 годам люди теряют около 10% мышечной массы. И это проблема не только косметическая, ведь уменьшение мышечной массы также влияет на то, как вы сжигаете калории. Мышцы более метаболически активны, поэтому они сжигают больше калорий, а не жир.

Следовательно, когда соотношение мышц к жиру высокое, значит человек может сжигать больше энергии даже в сидячем положении. А вот чтоб нарастить мышечную массу, необходимо заниматься спортом. И это тоже сжигает калории.

Поэтому после 50 лет важно продолжать заниматься спортом (или начать, если вы этого не делали раньше). Все упражнения полезны, но наиболее эффективны силовые, ведь они являются секретом наращивания мышц.

Эта проблема касается как мужчин, так и женщин. 2021 в журнале Sports Medicine были опубликованы исследования, которые показали, что силовые тренировки — не только мужское дело. Женщины после 50 лет получают от них столько же преимуществ, что и мужчины того же возраста.

Фактор 2: замедление метаболизма

Ученые предварительно утверждали, что с возрастом метаболизм замедляется, но последнее исследование это опровергает. Новые данные указывают, что в возрасте 20-60 лет метаболизм остается фактически стабильным, пока мышечная масса человека не меняется. Только после 60-ти он начинает замедляться – ориентировочно на 0,7 % ежегодно.

Что делать, чтобы не терять мышечную массу Мышечная масса теряется не только из-за отсутствия силовых упражнений, но и из-за отсутствия в рационе белка. Чтобы этого не произошло, следует обратить внимание на такие его источники, как нежирное мясо, яйца, высококачественные пищевые добавки. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutricion показало, что употребление одинакового количества белка во время трех приемов пищи улучшает силу мышц, что способствует тому, что метаболизм после 50 лет не замедляется.

Также специалисты рекомендуют выпивать в течение дня достаточное количество жидкости.

Когда человек пьет воду, его тело проходит через процесс под названием термогенез (приведение жидкости к температуре тела). Он нуждается в энергии, поэтому выпивая стакан воды, вы ускоряете метаболизм и сжигаете калории. Жидкость также нужна для сложного цикла превращения белков и углеводов в полезную энергию,

– объясняют специалисты.

Конечно, не менее важно и заниматься спортом. Особенно кардио упражнениями, поддерживающими метаболизм. Прекрасно подойдут велопрогулки, бег трусцой или обычная ходьба. Лучше всего заниматься с утра, тогда до конца дня можно получить ускорение метаболизма.

Фактор 3: гормональные изменения

Из-за снижения уровня тестостерона и эстрогена организм начинает накапливать жир именно в районе живота, что делает процесс сброса лишнего веса более сложным.

Снижение уровня эстрогена у женщин приводит к изменению отложения жира на бедрах, животе. Также оно может стать причиной резистентности к инсулину, что также оказывает негативное влияние на вес.

А у мужчин понижение тестостерона приводит к уменьшению мышечной массы и, как результат, к замедлению метаболизма.

Фактор 4: менее активный образ жизни

Из-за нехватки сил, времени или снижения мобильности из-за болезней, с возрастом люди становятся менее активными.

Следует отметить, что потеря лишнего веса происходит не только во время активного потоотделения. Выводы последних исследований свидетельствуют о том, что жир сжигается в организме при любой скорости активности. Но больше всего изменений происходит у тех, кто ходит медленно и имеет избыточный вес.

Фактор 5: изменение привычек сна

Связь между увеличением веса и недосыпанием существует. Например, одно из исследований в BMJ Open Sport & Exercise Medicine показало, что плохо спавшие участники на следующий день ели больше и потребляли большое количество высококалорийной пищи. Также недостаток сна негативно влияет на регуляцию гормонов грелина (повышение аппетита) и лептина (угнетение ощущения голода).

Поэтому, старайтесь каждый день ложиться и вставать в одно и то же время. Ведь колебания графика сна оказывают негативное влияние на метаболизм.