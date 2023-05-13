Постинор: исключат ли препарат экстренной контрацепции из списка рецептурных

Препарат Постинор, который принимается для экстренной контрацепции, не будет исключен из списка рецептурных лекарств. Это просто невозможно сделать, говорят в Минздраве.

После того, как в Украине изменили правила отпуска рецептурного лекарства, украинцы предлагали удалить из списка хотя бы Простинор. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему это невозможно.

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Вывести медицинский препарат из перечня рецептурных невозможно, если это решение производителя, как в случае с препаратом "Постинор".

Нельзя определять может ли лекарственное средство выдаваться без рецепта, если производитель этого лекарственного средства, в частности тот, кто подавал его на регистрацию, определяет средство рецептурным,

– отметил Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, безрецептурный отпуск рецептурных препаратов приводит к самолечению, которое затем усложняет шансы вылечить пациента.

Впрочем, усиленный контроль за отпуском рецептурных препаратов последует после завершения военного положения в стране.

"Мы не заходим в политику какого-то жесткого регулирования без понимания какая конечная цель. У нас четкая цель – обеспечить доступность, качество и безвозмездность медицинской помощи", – подчеркнул министр.

Внедрение электронных рецептов, а также усиленный контроль за отпуском рецептурных медикаментов в будущем будут "заводить" в программу реимбурсации, чтобы государство могло возместить стоимость препарата.

Что нужно знать о Постиноре

Этот препарат применяется женщинами для предотвращения нежелательной беременности. Правозащитницы отмечали, что отпуск этого препарата по рецепту может иметь некоторые негативные психологические последствия. Ведь часто этот препарат применяют женщины, подвергшиеся сексуальному насилию, а сложности с его покупкой могут нанести еще больший стресс для пострадавших.

По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, все контрацептивы, в частности экстренного применения, гормональные, поэтому могут оказать серьезное влияние на здоровье и самочувствие женщины.

Следовательно, женщинам в экстремальной ситуации следует обращаться за медицинской помощью, которая не ограничивается исключительно назначением контрацептива.